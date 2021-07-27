Выявлена полезная для сердца доза алкоголя

Исследователи из Университетского колледжа Лондона оценили риск развития инфаркта, инсульта у людей с сердечно-сосудистыми недугами в зависимости от дозы спиртного. Материал об этом опубликован в журнале BMC Medicine.

Сообщается, что ученые проанализировали данные более чем 48 тысяч мужчин и женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом у исследователей была информация о среднем потреблении алкоголя среди участников эксперимента.

Специалисты выяснили, что потребление около шести граммов алкоголя в день связано с минимальным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. А вот 15 граммов алкоголя (что эквивалентно половине бокала вина) ассоциировались уже с более высоким риском.

Британские исследователи пришли к выводу, что до 105 граммов спиртного в неделю - это бутылка вина или три бутылки пива средней крепости - допустимы для здоровья. Превышение же нормы связано с резким ростом риска появления проблем с сердцем.

Отмечается, что выводы ученых основываются на математической обработке данных, а не на прямых наблюдениях.