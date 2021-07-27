Заседания СМИД и Совета глав государств СНГ могут пройти в очном формате

Несмотря на коронавирус и связанные с ним ограничения, Беларусь выполняет председательство в СНГ с честью, подтвердил во вторник исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он принимает участие в заседании Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества, передает БЕЛТА.

Комментируя предстоящие осенью текущего года заседания СМИД и Совета глав государств СНГ, приуроченного к 30-летию образования Содружества, председатель исполнительного комитета международной организации выразил надежду, что они пройдут в очном формате. "Мы ориентируемся пока на очный формат заседания и надеемся на высший уровень представленности делегаций. Днем ранее, также в Минске, будет проведено заседание СМИД СНГ, формат участия также очный", - уточнил Лебедев.

Отметив актуальность сегодняшней встречи, он сообщил журналистам, что ее участникам предстоит обсудить семь вопросов, рассмотреть, в частности, проект повестки предстоящего Совета министров иностранных дел 14 октября в Минске и последующего заседания Совета глав государств СНГ 15 октября. Он пояснил, что она будет включать "заявление в связи с 30-летием образования Содружества, вопрос обеспечения биологической безопасности на пространстве СНГ и еще целый ряд вопросов, регламентирующих деятельность организации на предстоящие годы". Также на встрече будут рассмотрены предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств.

Кроме того, на заседании планируется согласовать кандидатуру главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации, назначенных на 19 сентября, и обсудить ряд других вопросов.