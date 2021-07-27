Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ

Решением президента Украины Владимира Зеленского в отставку отправлен главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Как заявил в ходе сегодняшнего брифинга пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, вместо Хомчака на эту должность назначен генерал-майор Валерий Залужный.

Пресс-секретарь Зеленского сделал особый акцент на том, что решение о перестановках в высшем военном эшелоне принято лично президентом страны, поскольку руководство хочет видеть "синергию между минобороны и ВСУ". "Такой синергии мы не видим, а видим конфликты", - подчеркнул Никифоров в ходе брифинга, трансляция которого велась в Facebook.

После отставки Хомчак займет пост первого заместителя секретаря СНБО вместо Михаила Коваля. Новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее занимал пост командующего войсками оперативного командования "Север".