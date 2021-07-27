Уже год как замена электросчетчиков идет по новым правилам. Жители больше не должны платить за установку нового прибора учета, это делают энергетики за свой счет. Отвечаем на самые популярные вопросы, которые возникают у владельцев квартир.

Энергетики сами отследят, когда нужно менять счетчик?

Если у счетчика истек межповерочный интервал, то поставщик электроэнергии знает об этом и автоматически ставит прибор в очередь на замену, пояснили в "Мосэнергосбыте". Если же прибор сломался - нужно уведомить поставщика электроэнергии, оставить заявку на замену, позвонив в контактный центр.

Когда должны заменить счетчик?

Это зависит от того, что и когда произошло с прибором. Если на 1 апреля 2020 года счетчика не было в принципе, он вышел из строя или истек срок эксплуатации, то заменить его энергетики должны до конца 2023 года. Если к апрелю 2020 года истек межповерочный интервал, то заменить счетчик энергетики должны до конца нынешнего года. В остальных случаях на замену счетчика отводится до полугода.

Единовременной замены всех счетчиков не планируется - их меняют по мере надобности.

Нужно учитывать, что у компаний есть годовые лимиты средств на программу модернизации приборов учета, отмечает член экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Дмитрий Гордеев. Если лимит на год уже исчерпан, энергетики вправе отложить замену, объяснив причину.

Как рассчитывают плату за свет, пока житель ждет замены счетчика?

Это зависит от конкретного региона. Например, в Москве, если межповерочный интервал счетчика истек до июля 2020 года, то расчет должен производиться по средним для данной квартиры показаниям за последние шесть месяцев. Если после июля 2020 года, то по показаниям этого счетчика, пусть даже и просроченного. Если прибор сломался, то расчеты идут опять же по средним показаниям для конкретной квартиры. При этом в Московской области плату в любом случае будут начислять по средним показаниям конкретного потребителя за последние шесть месяцев.

Если прибор сломался - сообщите об этом в контактный центр

Если данных за последнее полугодие нет (скажем, счетчика в принципе не было), то расчеты идут по нормативам. Иногда для жителей это даже выгоднее, чем по счетчикам.

Менять прибор должны на "умный" счетчик?

Устанавливать только интеллектуальные приборы учета, которые умеют, например, автоматически передавать показания, будут с начала 2022 года.

В некоторых городах энергетики уже начали замену счетчиков на "умные", отмечает Гордеев. Такие приборы удобнее как для жителей, так и для энергетиков, но дороже обычных, поэтому их установка будет проводиться поэтапно и, скорее всего, не слишком быстро, считает эксперт.

Жителей заранее извещают о замене счетчика?

Если прибор находится в свободном доступе, то поменять его могут без уведомления жителей. Если же требуется открыть дверь в подъезд, запертые на замки электрощитки, то жителей и управляющую компанию предупредят. Часто для этого необходимо на время отключать электроэнергию, говорит Гордеев.

Законна ли замена счетчика за плату?

Многие гарантирующие поставщики и сетевые организации делают онлайн-объявления о новом порядке замены приборов учета и предупреждают, что за плату это делают только мошенники, отмечает Гордеев.

При этом, однако, существуют варианты, когда плата за замену счетчика законна. Например, если житель желает заменить вполне исправный и не просроченный счетчик - допустим, хочется установить прибор с большим набором дополнительных функций, вплоть до управления бытовыми приборами. Или же хочет поставить счетчик побыстрее, чтобы не вносить плату по средним показаниям, дожидаясь плановой замены. Однако делать это жители не обязаны. Бывает, что представители коммерческих компаний убеждают жителей менять счетчики за плату зачастую по завышенным расценкам. Сгоряча соглашаться на эти предложения не стоит, следует как минимум изучить предложения от нескольких фирм, советуют эксперты.