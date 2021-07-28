По результатам исследования, проведенного фондом "Общественное мнение", почти 40 процентов россиян завидуют кому-нибудь. Четверть опрошенных - незнакомым людям, примерно столько же - малознакомым и 27 процентов - близким. Чаще всего предметом зависти являются неординарные способности и талант (26,5 процента), чужой успех (14,7), высокая зарплата (8,8), квартира или дом (5,9), семейное счастье (5,9). На вопрос "считаете ли вы зависть вредным чувством?" 70,6 процента респондентов ответили "да".

Зависть нас погубит? Обсудим тему с академиком РАН, руководителем клинико-диагностического отделения Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева Юрием Бузиашвили.

Никакой зависти ни к кому не испытываю

Вы завидуете кому-нибудь?

Юрий Бузиашвили: Несмотря на то что я знал, о чем будет разговор, этот вопрос сейчас поставил меня в тупик. Дайте подумать. Ну, пожалуй, мне свойственно стремление повторить чье-то достижение, добиться такого же успеха. Зависть ли это? Не знаю. Все же зависть для меня - это настолько низменное, настолько пагубное чувство, что я боюсь себя оскорбить им. В церковном понимании зависть - это грех. Это пустое занятие, уносящее много внутренней энергии, приносящее только злобу и болезни. Говорю это как врач. С другой стороны, я точно знаю, что желание достичь того же, а может, даже большего, чем кто-то, у меня есть. Но я никогда не истязаю себя вопросами: почему этот человек достиг таких-то высот, добился таких-то регалий, а я - нет? Чем он лучше меня? Кто из нас чего-то заслужил, а кто не заслужил? Я воспринимаю чей-то успех просто как факт и никакой зависти ни к кому не испытываю. Завидовать можно по любому поводу - это болезнь, трудноизлечимая. Есть люди обеспеченные, имеющие многое из благ жизни, а позавидовать могут чужому мизерному успеху или приобретению. Быть самодостаточным - очень существенная характеристика человека. Зависть не имеет цвета кожи или территориального обитания, она всенародна и располагается в психике человека. Уважающий себя человек навряд ли будет завидовать.

Может быть, вокруг вас есть люди, которые, как вам кажется, добились большего, чем вы, или больше прославились? К ним испытываете зависть?

Юрий Бузиашвили: Чему завидовать? Все у меня есть. В конце концов я и сам человек успеха. И понимаю, что единственные страсти, которые не дают наслаждения, - это зависть и страх. Люди завистливые удовольствия ни от чего не получают.

В том, кто кому завидует, есть, мне кажется, своя иерархия. Завидуют, как правило, тому, кого считают равным себе по уму и таланту, но почему-то добившимся большего (дежурный набор "почему" всегда наготове: близость к власти, связи, интриганство).

Юрий Бузиашвили: Если кого-то вы признаете более умным и более способным, чем вы, то это точно не зависть. Это скорее стремление равняться на этого человека. А зависть… зависть - черное чувство. Это боль. Она быстро переходит в ненависть. Это не желание добиться того же, чего добился некий человек, а желание, чтобы то, чего он добился, у него не было.

Завистник пойдет на все

Пушкин говорил: "Зависть - сестра соревнования". Это так?

Юрий Бузиашвили: Да, это так. Но эту мысль можно развить. Ведь соревноваться можно честно, а можно подставить ножку сопернику или даже убить его, чему в истории немало примеров. Завистник пойдет на все, ни перед чем не остановится. А честное соревнование - что ж, оно полезно и необходимо. Иначе не будет никакого прогресса. Но если вы огромную энергию тратите только на то, чтобы кому-то навредить, вы неминуемо проиграете. Как ржавчина съедает железо, так завистников - их собственный нрав.

В каких-то случаях завистью, наверное, преодолевается лень. Зависть - это кнут, которым человек сам себя подстегивает?

Юрий Бузиашвили: Да, это серьезная мотивация. Но, еще раз повторяю, зависть нужно переводить в соревновательное русло. Должны быть красные линии, которые вы себе не позволяете переступать. Потому что черная зависть губит душу. Психика руководит физическим здоровьем человека - это факт. Завидуя, мы порождаем психические отклонения, которые приводят к апатии, разрушая здоровье. Депрессия, раздражение, ненависть, гнев - это итоги зависти.

Зависть пробуждает амбиции?

Юрий Бузиашвили: Не думаю. Скорее амбиции пробуждают зависть. Быть самодостаточным - это большое преимущество человека в жизни. Его можно в себе укоренять. Ведь зависть может быть топливом для собственных достижений.

Сострадание - горе о чужом несчастье, а зависть - горе о чужом счастье

Зависть нередко рождает злодейства. Яго ведь завидует Отелло. Это зависть посредственности к яркой личности.

Юрий Бузиашвили: А чем отличается яркая личность от посредственности? У посредственности красных линий мало, и она не гнушается делать все для достижения своих целей. А личность живет с большими ограничениями и не всякие средства для достижения цели считает приемлемыми.

Зависть разрушительна?

Юрий Бузиашвили: Обязательно. Она губит душу.

А для того, на кого направлена зависть, она разрушительна?

Юрий Бузиашвили: Это зависит от того, как страстно человек кому-то завидует и как далеко он может зайти в своей зависти. Моцарт и Сальери - тому классический пример.

Наверное, белая зависть - это "я хочу, чтобы у меня было то же, что имеешь ты". А черная - "я не хочу, чтобы у тебя было то, что имеешь ты" или "я хочу, чтоб тебя вообще не было".

Юрий Бузиашвили: Скажите, сколько оттенков любви? Вот то же и с завистью. Нет смысла делить ее на "белую" и "черную", она многообразна. Есть зависть к коллеге. Есть зависть к сопернику в борьбе за женское сердце. Есть зависть бедного к богатому, больного к здоровому, побежденного к победителю. Или, скажем, зависть одного великого полководца к другому - Суворов сказал о Наполеоне, когда тот одерживал победы еще в Африке: "Широко шагает парень, надо унять". Почему унять? Вроде он далеко, оставь его в покое. Но нет, великий полководец должен быть один, и это я. Еще очень важно, насколько свободен от зависти человек, занимающий высокую должность. Завистливый человек не должен быть руководителем. Потому что он никогда не окружит себя яркими людьми. Он всегда будет отдавать предпочтение посредственностям.

В моем возрасте завидовать - это психоэмоциональная аномалия

Вам приходилось завидовать вашим коллегам?

Юрий Бузиашвили: Безусловно.

Примеры приведете?

Юрий Бузиашвили: Приведу. Есть человек, с которым мы поступали в ординатуру и аспирантуру одновременно. Мне было завидно, что он защитился раньше меня. Я думал тогда, что это крах моих надежд, хотя это оказалось таким мелким эпизодом в жизни, что и вспоминать не стоит. Затем была докторская диссертация. Я защитился раньше. Потом я раньше него стал профессором. Потом я раньше него стал членкором. Сейчас мы оба академики. Можно ли сказать, что я здесь испытывал зависть? Нет, это было соревнование.

А тот человек?

Юрий Бузиашвили: За него я не могу говорить.

Он добился таких же высот?

Юрий Бузиашвили: Абсолютно. Но соревнование между нами было, конечно. Понимаете, вы разговариваете с человеком, преуспевшим в своей специальности. Мне особо завидовать было некому, потому что мне всегда все давалось досрочно. И свои должности я получал досрочно. Так сложилось в моей жизни: меня авансом назначали на должность, и мне приходилось оправдывать свое назначение. В этом смысле я не самый подходящий собеседник для разговора о зависти. Завидую ли я сейчас кому-нибудь? В моем возрасте завидовать - это психоэмоциональная аномалия. Потому что уже надо думать о том, чем ты заполняешь каждый день и что ты делаешь доброго людям. А думать о том, что кто-то пошел вперед и у кого-то на копейку больше заработок, - ну, это уже очень низкий порыв души. Зависть возникает в каждом человеке, а дальше идет дифференцировка ее проявлений внешних и внутренних. Обойти завидуемого, использовать зависть для собственного прогресса - это искусство управлять собой. Понимаете, если человек, достигший моего статуса и положения, еще кому-то завидует, то он болен. Я вас уверяю, завистник - это больной человек. Психоэмоционально больной. И первый шаг от негативных последствий зависти - это самооценка своей эмоции, признание того, вы завидуете, а значит, уязвимы..

Меня завистники сопровождали всю мою жизнь

Вы знаете своих завистников?

Юрий Бузиашвили: Меня завистники сопровождали всю мою жизнь. Но почему-то так получалось, что я, не думая о них (даю вам честное слово), затыкал им рот своими достижениями. Поэтому я их не почувствовал. Они мне не смогли сделать ничего плохого. Хотя такие попытки были. Но я легко их отражал. При том что я никогда ничего не получал незаслуженно. Я очень много работал. Очень много. Я могу преодолеть то, что порой непреодолимо, и найти выход из любой ситуации, казалось бы, безвыходной. Это у меня есть. Меня надо только "зажечь", и я должен знать, во имя кого и чего я это делаю. В качестве примера могу привести строительство нашего центра (сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. - В.В.). Строительство начал мой учитель Владимир Иванович Бураковский (академик, знаменитый кардиохирург. - В.В.) в 1984 году, а в 1990-м, когда оно затормозилось, я уже был зрелым человеком, стоявшим с ним рядом. По крайней мере, он меня к себе приблизил. И мне очень многое удалось сделать для окончания строительства. Поверьте мне, было преодоление очень многих трудностей, но я знал, во имя чего я это делаю. Поэтому стоило ли кому-то завидовать? Вряд ли. Завидовали ли мне? Безусловно, завидовали. Потому что такой карьере нельзя не позавидовать. Остались ли у меня завистники сейчас? Думаю, что да. Но опять-таки я их не чувствую. Я живу сам по себе. А является ли факт моей жизни поводом для их зависти, это пускай решают они, я завистникам не угодник. Я таких поводов специально не даю. А если они их находят, это меня не касается.

Незавидна участь того, кому никто не завидует

Зависть бывает созидательной?

Юрий Бузиашвили: Нет, она только разрушительна. Если человек нацелился сделать большое дело, чего-то достичь, завоевать признание, то зависть ему плохой попутчик. Хотя она может служить мотивацией. Если зависть приводит к вдохновению, это замечательно.

А что такое зависть в социальном ее наполнении? Например, зависть к богатым, разжигающая желание устроить жизнь "по справедливости". Все революции и гражданские войны имеют, в сущности, этот запал. Россия прожила с этим весь ХХ век. Мы и в рыночную эпоху вступили с неизбытой социальной завистью, а рынок, создавший невиданные прежде полюса бедности и богатства, только поддал жару.

Юрий Бузиашвили: Это не зависть, это борьба за свое существование. И эта борьба достойна уважения. А зависть - мелкое чувство. Она присуща мелким людям. И если человек всю жизнь кому-то завидовал и только потому чего-то достиг, то этот человек у меня уважения не вызовет. Не ищите в зависти ничего светлого, там сплошной негатив. Другое дело, что иногда из яда можно сделать лекарство. Это зависит от дозы. Вот и зависть в маленьких дозах может иногда служить катализатором успеха. И только при философском размышлении можно найти хоть какой-то позитив в слове "зависть".

А зависть учителя к ученикам, добившимся больше, чем учитель, - это не светлое чувство? У вас есть такие ученики, которым вы могли бы позавидовать?

Юрий Бузиашвили: Позавидовать можно молодости, она невозвратима. Чем сильнее годы на вас наступают, тем больше вы завидуете молодым. Но если к шестидесяти вы загружены тем багажом, к которому стремились, то вы не станете завидовать молодым. Потому что в молодости вы были лишены всего того, чего ныне достигли. Завидовал ли я своим ­ученикам? Нет, никогда. Обижался ли я на своих учеников? Да, частенько. Ученики - они как дети. В них также отра­жается твоя жизнь, все твои успехи и неудачи, радости и тревоги. Необходимо сравнивать себя с выдающимися личностями. Я давно себе доказал, что если вступил в спор с дураком, то очень скоро ты в какой-то мере превращаешься в дурака.

Завидовать стыдно?

Юрий Бузиашвили: Завидовать позорно. Но не стыдно, нет. Ведь если человек может себя устыдить из-за зависти, то это не пропащий человек. А ярый завистник не имеет высокой морали. Знаете, говорят, что сострадание - это горе о чужом несчастье, а зависть - это горе о чужом счастье. Люди независтливые встречаются редко - настолько зависть распространена. Она может пробудиться в любом из нас. Бывает, человек проживает всю жизнь в зависти кому-то. Но незавидна участь того, кому никто не завидует.

Визитная карточка

Юрий Бузиашвили - заместитель директора Института кардиохирургии имени В.И. Бураковского ФГБУ "Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева" Минздрава России, руководитель клинико-диагностического отделения, академик РАН, с 2011 г. по 2013 г. - главный кардиолог г. Москвы. Родился в 1954 г. в Кутаиси. В 1977 г. окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова. С 1977 г. по 1982 г. проходил клиническую ординатуру и аспирантуру в НЦССХ им. А.Н. Бакулева и остался в нем работать. В 1989 г. защитил докторскую диссертацию. С 1999 г. - заместитель директора по научной работе Института кардиохирургии им. В.И. Бураковского; с 2004 г. - член-корреспондент РАМН: с 2007 г. действительный член РАМН. С 2013 г. - академик РАН.