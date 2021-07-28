Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в Бразилии

Из-за антарктического циклона в южных и юго-восточных районах Бразилии ожидается аномально холодная погода. Столбики термометров в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина в ночное время могут опуститься до отметки -10 градусов. Заморозки ожидаются даже в южных районах Сан-Паулу и штата Рио-де-Жанейро.

Такие низкие температуры будут сопровождаться сильным ветром, что только усилит ощущение холода. Бразильский Национальный институт метеорологии предупреждает, что в некоторых районах -10 градусов будут ощущаться как 25-градусный мороз.

В стране, где сельское хозяйство является одним из ведущих секторов экономики, фермеры усиленно готовятся к холодам, стараясь сберечь свои посевы. Здесь опасаются так называемого "черного инея", когда заморозки вместо белого покрова оставляют после себя почерневшую от обморожения растительность. Однако значительный ущерб могут понести местные скотоводы, ведь бразильские бычки даже на юге страны круглый год питаются свежей травой на пастбищах, защитить которые, учитывая их необъятные масштабы, невозможно.

К холодам подготовились и власти Сан-Паулу. В среду в крупнейшем на материке мегаполисе откроются точки оказания помощи бездомным. Здесь их накормят горячим супом, выдадут пледы, пальто и гигиенические наборы. Им также предложат медицинскую помощь и теплый ночлег. Тема помощи "жителям улиц" стала очень чувствительной для городских властей, ведь с начала зимы в Сан-Паулу уже насмерть замерзли 13 человек.

Холодный фронт продержится над Бразилией до конца недели.