Новости

Бывший аналитик разведки США осужден за утечку секретов 08:32
Названа возможная причина взрыва газа в барнаульской пятиэтажке 08:30
Названа группа россиян, наиболее подверженная риску тромбозов при COVID-19 08:27
Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в Бразилии 08:10
Наблюдать за новорожденными онлайн можно будет еще в трех больницах Москвы 08:10
Дзюдоист Игольников одержал вторую победу на Играх-2020 07:53
Голландка ван Влетен выиграла гонку с раздельным стартом на ОИ в Токио 07:46
В Приамурье пойдет под суд экс-глава колонии, где сидел Цеповяз 07:41
Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира на Олимпиаде 07:40
В Барнауле при взрыве бытового газа пострадали два человека 07:36
Саудовская Аравия ужесточит меры в отношении непривитых от COVID-19 07:35
Дзюдоистка Таймазова вышла в четвертьфинал Олимпиады 07:33
Кардиолог предупредила, когда необходимо вызывать скорую при ковиде 07:16
Пловчиха Ледеки стала шестикратной олимпийской чемпионкой 07:06
Матч Медведева на Олимпиаде был прерван, россиянин обратился к врачам 06:57
Российские саблисты остались без медалей в командных соревнованиях 06:46
Российские пловцы завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем 06:44
Еще два мировых рекорда установлены в академической гребле 06:37
Пловчиха Охаси выиграла второе золото на Олимпиаде в Токио 06:26
Веснина с Кудерметовой обыграли украинок и вышли в полуфинал Олимпиады 06:25
МОК поддержал американскую гимнастку Байлз 06:12
Колесников вышел в финал стометровки вольным стилем 06:01
Терапевт дал советы по профилактике болезней "ковидного хвоста" 05:51
Венгр Милак стал чемпионом ОИ на 200 метров баттерфляем 05:37
Глава аппарата первой леди США станет послом в Испании 05:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 08:10
Рубрика: В мире

Аномально холодная погода ожидается в ближайшие дни в Бразилии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Из-за антарктического циклона в южных и юго-восточных районах Бразилии ожидается аномально холодная погода. Столбики термометров в штатах Риу-Гранди-ду-Сул и Санта-Катарина в ночное время могут опуститься до отметки -10 градусов. Заморозки ожидаются даже в южных районах Сан-Паулу и штата Рио-де-Жанейро.

Такие низкие температуры будут сопровождаться сильным ветром, что только усилит ощущение холода. Бразильский Национальный институт метеорологии предупреждает, что в некоторых районах -10 градусов будут ощущаться как 25-градусный мороз.

Фото: iStock
Климатолог прокомментировал аномальные холода в ЮАР

В стране, где сельское хозяйство является одним из ведущих секторов экономики, фермеры усиленно готовятся к холодам, стараясь сберечь свои посевы. Здесь опасаются так называемого "черного инея", когда заморозки вместо белого покрова оставляют после себя почерневшую от обморожения растительность. Однако значительный ущерб могут понести местные скотоводы, ведь бразильские бычки даже на юге страны круглый год питаются свежей травой на пастбищах, защитить которые, учитывая их необъятные масштабы, невозможно.

К холодам подготовились и власти Сан-Паулу. В среду в крупнейшем на материке мегаполисе откроются точки оказания помощи бездомным. Здесь их накормят горячим супом, выдадут пледы, пальто и гигиенические наборы. Им также предложат медицинскую помощь и теплый ночлег. Тема помощи "жителям улиц" стала очень чувствительной для городских властей, ведь с начала зимы в Сан-Паулу уже насмерть замерзли 13 человек.

Холодный фронт продержится над Бразилией до конца недели.

В мире Южная Америка Бразилия

Главное сегодня

В "Векторе" оценили возможность окончания пандемии COVID-19 в 2022 году
Минздрав России проработает новые меры для борьбы с курением
Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты в Египет
Мишустин потребовал достроить детскую больницу в Комсомольске
Вильфанд: Экстремальная жара ожидает ряд регионов России
Количество одиноких людей в ЕС резко возросло во время пандемии
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро