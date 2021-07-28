Овен
Новые начинания могут оказаться интересными и перспективными, однако не стоит ввязываться в долгосрочные проекты.
Телец
Вам стоит гнать от себя дурные мысли, они могут повлиять на ваши решения и привести к неверному выбору.
Близнецы
Вы можете оказаться вовлечены в ситуации, которые будут портить вам жизнь.
Рак
У вас может появиться желание получить что-то сомнительными методами, и вы будете уверены, что это останется втайне.
Лев
Вам стоит доверять собственной практичности, а не рассуждениям о том, кому и когда в сложившейся ситуации может повезти.
Дева
Обсуждайте перспективы только если уверены в том, что вам не придется брать на себя новые обязательства.
Весы
В компании единомышленников будет веселее работать, главное - заранее договориться о том, как будет оплачен ваш труд.
Скорпион
Ваша деловая активность может оказаться высокой, а заключенные соглашения - удачными.
Стрелец
Не ищите виноватых в старых неудачах, особенно в делах, связанных с совместным авторским правом.
Козерог
Лучше предлагать партнерам хорошо понятные варианты совместной деятельности, чем ловить рыбу в мутной воде.
Водолей
Мир ваших неуемных фантазий позволит вам укрыться от любых проблем и переживаний.
Рыбы
Играйте на своем поле и даже не пытайтесь осваивать новые территории.