Овен

Новые начинания могут оказаться интересными и перспективными, однако не стоит ввязываться в долгосрочные проекты.

Телец

Вам стоит гнать от себя дурные мысли, они могут повлиять на ваши решения и привести к неверному выбору.

Близнецы

Вы можете оказаться вовлечены в ситуации, которые будут портить вам жизнь.

Рак

У вас может появиться желание получить что-то сомнительными методами, и вы будете уверены, что это останется втайне.

Лев

Вам стоит доверять собственной практичности, а не рассуждениям о том, кому и когда в сложившейся ситуации может повезти.

Дева

Обсуждайте перспективы только если уверены в том, что вам не придется брать на себя новые обязательства.

Весы

В компании единомышленников будет веселее работать, главное - заранее договориться о том, как будет оплачен ваш труд.

Скорпион

Ваша деловая активность может оказаться высокой, а заключенные соглашения - удачными.

Стрелец

Не ищите виноватых в старых неудачах, особенно в делах, связанных с совместным авторским правом.

Козерог

Лучше предлагать партнерам хорошо понятные варианты совместной деятельности, чем ловить рыбу в мутной воде.

Водолей

Мир ваших неуемных фантазий позволит вам укрыться от любых проблем и переживаний.

Рыбы

Играйте на своем поле и даже не пытайтесь осваивать новые территории.