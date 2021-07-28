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28.07.2021 17:45
Рубрика: Экономика

Авиабилеты на южные курорты России в августе подешевели на 20%

Текст: Евгений Гайва
Средний чек на авиабилеты в Сочи, Анапу, Геленджик снизился на 10-20% по сравнению с уровнем 2019 года, сообщили "РГ" представители агрегаторов.

Так, по данным уже совершенных бронирований, средняя цена за перелет в Сочи из Москвы в одну сторону на человека в августе составляет 4,9 тысячи рублей, что на 11% меньше, чем в последний летний месяц 2019 года, говорит руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. Стоимость билета в Геленджик составляет 4,3 тысячи рублей, что на 22,5% ниже стоимости в 2019 году, в Анапу 4,2 тысячи рублей, снижение составило 19,4%.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Заметно цены снизились по сравнению с июлем. Так, средняя стоимость перелета в одну сторону с вылетом из Москвы в Сочи в августе на 15,8% ниже, чем в июле. В Геленджик - на 36,1%, в Анапу - на 38,1%.

По данным агрегатора "Туту.ру", средний чек на авиабилеты в августе 2021 года снизился на 13% по сравнению с августом 2019 года. Билеты в Сочи и Анапу подешевели на 15%, а в Геленджик - на 20%. При этом снизились цены и на других направлениях.

Снижение цен происходит на фоне введенных ограничений в Краснодарском крае из-за коронавируса. С 1 августа при заселении в отели потребуется предъявить сертификат о вакцинации или подписать согласие пройти вакцинацию в ближайшее время.

В Крыму ограничения для туристов сильно отличаются от введенных в Краснодарском крае и на данный момент распространяются не на весь полуостров, а лишь на территорию Севастополя, отмечают представители рынка. Стоимость авиабилетов в Крым в одну сторону из Москвы с вылетом в августе составляет 5,8 тысячи рублей. За два года цены почти не изменились.

Однако помимо введенных ограничений в Краснодарском крае и в Севастополе, снижение цен может также быть обусловлено появлением большего количества зарубежных альтернатив, например, Турции, указывает Шелехова.

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