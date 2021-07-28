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Авторы "Ведьмака" поздравили Виталину Бацарашкину с победой в Олимпиаде

Текст:   Богдан Бобров
28.07.2021,  
11:46
Фото: The Witcher/Twitter Фото: The Witcher/Twitter
Фото: The Witcher/Twitter

Россиянка Виталина Бацарашкина стала чемпионкой по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде и обратила на себя внимание гиков всего мира тем фактом, что добилась столь высокого результата с медальоном "Ведьмака" на шее.

Не смогли это оставить без внимания и разработчики польской студии CD Projekt Red.

"Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем", - написали в твиттере авторы культовой серии игр.

Также они выразив надежду, что ведьмачий талисман поможет ей победить в соревнованиях на 25 метрах, которые пройдут 29 июля.

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