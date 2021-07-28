Авторы "Ведьмака" поздравили Виталину Бацарашкину с победой в Олимпиаде

Россиянка Виталина Бацарашкина стала чемпионкой по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде и обратила на себя внимание гиков всего мира тем фактом, что добилась столь высокого результата с медальоном "Ведьмака" на шее.

Не смогли это оставить без внимания и разработчики польской студии CD Projekt Red.

Steel for humans, silver for monsters, gold for Vitalina Batsarashkina! Congratulations 🥇



We hope that your witcher medallion will bring you luck during Thursday's 25m Precision competition too!



Read more about @Super_Vitalina success: https://t.co/irYgAgpEG0 pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0 — The Witcher (@witchergame) July 27, 2021

"Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной! Поздравляем", - написали в твиттере авторы культовой серии игр.

Также они выразив надежду, что ведьмачий талисман поможет ей победить в соревнованиях на 25 метрах, которые пройдут 29 июля.