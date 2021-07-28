Банк России добавит осознанности действиям массового инвестора

Банк России планирует обязать банки и брокеров подробнее рассказывать розничным инвесторам о том, какие инвестиционные продукты им предлагаются. Сейчас финансовые посредники, конкурируя за новых клиентов на фоне массового наплыва неопытных инвесторов на фондовый рынок, нередко "забывают" разъяснять им особенности биржевой торговли.

В Банке России опасаются, что действия некоторых банков и брокеров могут подорвать доверие розничного инвестора к финансовому рынку. Фото: Александр Корольков

Свои планы ЦБ обозначил в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы. Комментируя документ на брифинге, первый зампред Банка России Сергей Швецов подчеркнул, что интересы потребителя при регулировании финансового рынка ЦБ ставит во главу угла.

Весной ЦБ оценивал число частных инвесторов на российском фондовом рынке в 12,7 млн человек, по итогам 2020 года было 9,9 млн человек. За первое полугодие 2021 года частные инвесторы вложили в акции 412 млрд рублей, за весь 2020 год - 503 млрд рублей. Интерес граждан к фондовому рынку во многом обусловлен заметным снижением ставок по вкладам. В целом экономические власти не раз заявляли, что это позитивная тенденция, поскольку привлекает частный капитал в бизнес и дает экономике "длинные" деньги.

Но граждане сталкиваются с тем, что покупают финансовые инструменты и услуги, не соответствующие их ожиданиям и целям, и это создает риски формирования у розничного инвестора негативного опыта и снижения доверия к финансовому рынку, отмечают в ЦБ.

За поставщиками финансовых услуг сейчас законодательно закреплена обязанность предоставлять клиентам полную информацию о продуктах и связанных с ними рисках. ЦБ, как следует из проекта основных направлений, планирует обязать финансовые организации стандартизировать раскрытие клиенту информации об инвестпродуктах. Это предлагается сделать через так называемый "ключевой информационный документ" - по сути, инвестору перед заключением договора будет предлагаться доступная памятка, где в доступной форме будет описан финансовый продукт и его риски. Внедрять такой порядок планируется не только по сложным финансовым продуктам (для них он наиболее актуален), но и практически по всем остальным.

Наряду с этим совместно с Федеральной антимонопольной службой ЦБ намерен разработать рекомендации и в отношении рекламы финансовых продуктов, что должно также снизить риски введения потребителей в заблуждение и принятия эмоциональных решений.

Наконец, с 1 октября 2021 года начнется тестирование брокерами неквалифицированных инвесторов. Без прохождения такого теста на фондовом рынке можно будет покупать только простые и наименее рискованные финансовые инструменты.

Цифра

412 миллиардов рублей вложили в акции частные инвесторы только за первое полугодие 2021 года