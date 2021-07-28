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28.07.2021 20:16
Рубрика: Экономика

Банк России добавит осознанности действиям массового инвестора

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Банк России планирует обязать банки и брокеров подробнее рассказывать розничным инвесторам о том, какие инвестиционные продукты им предлагаются. Сейчас финансовые посредники, конкурируя за новых клиентов на фоне массового наплыва неопытных инвесторов на фондовый рынок, нередко "забывают" разъяснять им особенности биржевой торговли.
В Банке России опасаются, что действия некоторых банков и брокеров могут подорвать доверие розничного инвестора к финансовому рынку. Фото: Александр Корольков В Банке России опасаются, что действия некоторых банков и брокеров могут подорвать доверие розничного инвестора к финансовому рынку. Фото: Александр Корольков
В Банке России опасаются, что действия некоторых банков и брокеров могут подорвать доверие розничного инвестора к финансовому рынку. Фото: Александр Корольков

Свои планы ЦБ обозначил в проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы. Комментируя документ на брифинге, первый зампред Банка России Сергей Швецов подчеркнул, что интересы потребителя при регулировании финансового рынка ЦБ ставит во главу угла.

Фото: РИА Новости
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Весной ЦБ оценивал число частных инвесторов на российском фондовом рынке в 12,7 млн человек, по итогам 2020 года было 9,9 млн человек. За первое полугодие 2021 года частные инвесторы вложили в акции 412 млрд рублей, за весь 2020 год - 503 млрд рублей. Интерес граждан к фондовому рынку во многом обусловлен заметным снижением ставок по вкладам. В целом экономические власти не раз заявляли, что это позитивная тенденция, поскольку привлекает частный капитал в бизнес и дает экономике "длинные" деньги.

Но граждане сталкиваются с тем, что покупают финансовые инструменты и услуги, не соответствующие их ожиданиям и целям, и это создает риски формирования у розничного инвестора негативного опыта и снижения доверия к финансовому рынку, отмечают в ЦБ.

За поставщиками финансовых услуг сейчас законодательно закреплена обязанность предоставлять клиентам полную информацию о продуктах и связанных с ними рисках. ЦБ, как следует из проекта основных направлений, планирует обязать финансовые организации стандартизировать раскрытие клиенту информации об инвестпродуктах. Это предлагается сделать через так называемый "ключевой информационный документ" - по сути, инвестору перед заключением договора будет предлагаться доступная памятка, где в доступной форме будет описан финансовый продукт и его риски. Внедрять такой порядок планируется не только по сложным финансовым продуктам (для них он наиболее актуален), но и практически по всем остальным.

Наряду с этим совместно с Федеральной антимонопольной службой ЦБ намерен разработать рекомендации и в отношении рекламы финансовых продуктов, что должно также снизить риски введения потребителей в заблуждение и принятия эмоциональных решений.

Наконец, с 1 октября 2021 года начнется тестирование брокерами неквалифицированных инвесторов. Без прохождения такого теста на фондовом рынке можно будет покупать только простые и наименее рискованные финансовые инструменты.

Цифра

412 миллиардов рублей вложили в акции частные инвесторы только за первое полугодие 2021 года

Экономика Финансы Инвестиции Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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