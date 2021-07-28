Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего

Банк России опубликовал статистику по выявленным во втором квартале 2021 года поддельным банкнотам и монетам. С материалом регулятора ознакомилась "РГ". Как следует из обзора, чаще всего мошенники подделывали купюры номиналом 5000 рублей. Всего регулятор выявил 7 095 таких дензнаков.

На втором месте антирейтинга оказались тысячные купюры (1 033 фальшивки во втором квартале), на третьем - банкноты в 2000 рублей (424). Меньше всего подделывают 10-рублевые купюры: ЦБ обнаружил только 1 фальшивку за указанный период. При этом было выявлено 34 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 11 поддельных монет номиналом 5 рублей.

Всего ЦБ обнаружил 8 744 поддельных дензнаков.

В целом, как отмечает регулятор, количество выявленных фальшивых денежных знаков снижается. Банк России зафиксировал падение подделок на 11,1% по сравнению с I кварталом 2021 года.

Интерес мошенников к пятитысячным купюрам легко объясним: финансово мотивированные злоумышленники при том же объеме усилий могут получить больший доход.