Берите смело. В Россию пришел смартфон Nokia дешевле 10 тысяч рублей

Компания HMD Global представила на российском рынке бюджетный смартфон Nokia C30. В базовой версии 2/32 Гб аппарат стоит 9990 рублей, есть и версия на 3/64 Гб, которая обойдется чуточку дороже - в 10490 рублей (и ее взять, конечно, предпочтительнее).

Nokia C30. Фото: HMD Global

Nokia C30 оснащен экраном HD+ с диагональю 6,82 дюйма, двойной основной камерой на 13+2 Мп, фронталкой на 5 Мп, а также гигантским аккумулятором емкостью 6000 мАч и сканером отпечатка пальца и разъемом для наушников.

Смартфон работает под управлением Android 11 Go, и это единственный его недостаток (и одновременно достоинство). Облегченная версия операционки не столь функциональная, однако обновлять ее Nokia будет дольше, чем многие другие производители - минимум два года крупных апдейтов и еще год патчей безопасности. А на трех гигабайтах ОЗУ аппарат будет работать более чем достойно.

Производительность аппарата - не самая высокая, однако он и не рассчитан на тяжелые игры. Зато вместе с разрешением экрана HD+ и батареей на 6000 мАч это даст высочайшую автономность - о зарядке можно будет вспоминать раз в несколько дней.

Nokia C30. Фото: HMD Global

Конкурировать с ним может Redmi 9C (из плюсов - "полноценный" Android и модуль NFC по цене от 9200 рублей), а также realme C15 (те же плюсы, но за 10200 рублей). При этом оба этих "китайца" могут никогда не получить Android 12, а это уже минус.