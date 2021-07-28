Воронежские онкологи получили мощный диагностический комплекс. Он позволяет быстрее начать лечение. А в Тюмени в медцентр "Медицинский город" поставили установку для лечения всех видов базалиомы.

Это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Специализированный компьютерный томограф нового поколения ценой в 75 миллионов рублей поступил в Воронежский областной онкологический диспансер.

"Раньше хирург двигался вслепую, - поясняет заведующий отделением радионуклидной диагностики Иван Чикунов. - Теперь, не вторгаясь в тело пациента, проверяем контрольные точки. Сообщаем врачу, чтобы свести к минимуму хирургическое вмешательство". Мощность томографа - три тысячи обследований в год.

Новая установка в Тюменском многопрофильном клиническом медцентре предназначена для лечения плоскоклеточного рака кожи до пяти сантиметров. Недавно действие аппарата проверила на себе Антонина. Она прошла 12 сеансов. На месте язвы - только рубчик. Близкофокусная рентгенотерапия - альтернатива хирургическому вмешательству, безопасный метод разрушения злокачественной болячки.