ЦБ РФ обозначил перспективы развития финансового рынка

В ЦБ РФ рассказали об основных направлениях развития финрынка на 2022-2024 годы, которые выносятся на общественное обсуждение. В документе, опубликованном на сайте регулятора, раскрываются главные цели и принципы развития финансового рынка, а также ключевые задачи.

Всего выделено восемь основных направлений. Своей основной функцией Центробанк считает создание условий для развития финрынка. Также в числе приоритетов - повышение доступности финансовых услуг и защита прав потребителей. Кроме того, регулятор намерен уделять внимание повышению уровня финансовой грамотности населения и раскрытию информации о продуктах.

"Новыми вызовами для финансового рынка являются мировой тренд на декарбонизацию, повышение экологических стандартов производства, учет социальных факторов в экономической политике", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Проект будет представлен правительству и президенту РФ после общественных обсуждений, которые завершатся 1 сентября.

Регулятор намерен каждый год готовить аналогичные документы, каждый из которых будет на трехлетнюю перспективу. К разработке и реализации положений планируется привлекать участников рынка и экспертное сообщество.