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28.07.2021 09:43
Рубрика: В мире

Число жертв наводнения в КНР выросло до 73

Число погибших в результате наводнения в провинции Хэнань в центральной части Китая выросло до 73, в зоне бедствия находятся более 13 миллионов человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 69 погибших.

Фото: AFP
Мощное наводнение продолжает бушевать в Китае

Власти эвакуировали почти 1,5 миллиона человек. Разрушены более 17 тысяч построек, сильные повреждения получили более 41 тысячи строений. Экономический ущерб уже составил 13,6 миллиарда долларов.

Сильные дожди обрушились на провинцию Хэнань 17 июля. В городе Чжэнчжоу зафиксирован рекорд количества осадков за сутки.

В мире Восточная Азия Китай

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