Читатели Die Zeit осудили критику "Северного потока-2"

Сам автор материала назвал лицемерием развернутую кампанию против данного проекта, поскольку и американские, и европейские нефтяные и газовые концерны тесно связаны со своими коллегами в России.

"Этот газопроводный проект был, к сожалению, связан с желанием многих политиков заявить о себе и прочими идеологическими играми", - отмечает в своем комментарии Friedrich Brinkmann. По мнению другого пользователя под ником Mamakic, теперь, после того как США и ФРГ договорились обеспечить Украину транзитным договором еще на десять лет, Германии придется "финансировать геополитический опорный пункт США под названием Украина".

"Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия - самое богатое сырьем государство. Практически ни одна индустриальная страна не может без нее обойтись", - пишет insLot. "Остановка строительства была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле "зеленые", - добавляет panicameusa.

Пользователь RickDeckard считает, что выступая против "Северного потока-2" Вашингтон и Лондон пытаются сохранить свои позиции на мировой арене. "Со стороны США и Великобритании речь просто идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический, а следовательно и политический клин между континентальной Европой и Россией. Развитие связей в Евразии (что произойдет, конечно, еще не скоро) окончательно превратит США во второстепенного игрока и ускорит наступление азиатской эры", - отмечает он.

А uhuplus не видит смысла в финансовой поддержке Киева. "Для меня как потребителя газа это соглашение - лишь наполовину хорошая новость. Хорошая, потому что оно обеспечит надежное газоснабжение, не очень хорошая, потому что я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает", - оценивает он ситуацию, добавляя, что Украина должна сама зарабатывать, "вместо того чтобы собирать мзду у дороги".