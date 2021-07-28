ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов

Почти 2,5 тысячи человек уже официально зарегистрированы кандидатами на больших парламентских выборах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

В Центризбиркоме продолжается работа с документами политических партий, идущих в Госдуму. Сейчас в разгаре этап регистрации кандидатов. На текущий момент ЦИК зарегистрировал федеральные списки кандидатов 7 из 15 партий, заявившихся на выборы в Думу.

В начале заседания Памфилова привела свежую статистику думской избирательной кампании. По ее словам, "уже зарегистрированы 2 007 кандидатов по федеральным спискам, а по одномандатным округам - 455 человек".

Всего по партийным спискам в нижнюю палату парламента выдвинуты 4 178 кандидатов, а по одномандатным округам - 2 237.