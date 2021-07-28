ЦИК принял новые правила аккредитации СМИ на выборы

Центризбирком утвердил порядок аккредитации представителей СМИ на выборы, включая думские. Она начнется с 30 июля. Соответствующее постановление принято на заседании комиссии в среду. Журналист сможет работать на участке все три дня голосования, но должен носить маску и не заниматься распространением фейков.

Как сообщила на заседании комиссии секретарь ЦИК России Наталья Бударина, сохраняется уведомительный порядок аккредитации. Подать заявки для работы на избирательных участках журналисты могут уже с 30 июля.

Аккредитованный журналист может присутствовать на участках, знакомиться с протоколами об итогах голосования, получать их копии, а также - вести фото- и видеосъемку, предупредив председателя и секретаря комиссии.

С учетом трехдневного голосования права журналистов были расширены. Так, они смогут присутствовать при перемещении бюллетеней в сейф-пакет, снимать на фото и видео процесс его запечатывания, составления соответствующего акта. Прописано и право присутствовать при проведении выездного голосования (к отдельным группам избирателей, доступ к которым затруднен).

При этом журналист не имеет прав наблюдателя - в частности, не может обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования, вмешиваться в работу избиркома.

Наталья Бударина обратила внимания на положение о том, что отправляя заявку на аккредитацию журналист соглашается выполнять ряд требований, в их числе:

- уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан;

- не использовать свои права в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений;

- не нарушать общественный порядок в помещении для голосования;

- не вмешиваться в полномочия комиссий и соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

В случае нарушения этих требования действие аккредитации конкретного журналиста может быть приостановлено. "Мы исходим из того, что это носит исключительный характер и возможно только при безусловном подтверждении нарушения", - отметила Бударина. Таким образом, появился механизм борьбы с псевдо-журналистами и серийными нарушителями правил. Впрочем, очевидно, что именно со стороны таких граждан, использующих статус СМИ для прикрытия, и последуют крики о том, что "медиа не дают работать на выборах".

Общероссийские СМИ могут подать заявку на аккредитацию в ЦИК с 30 июля до 6 сентября или в избирком субъекта РФ (по 13 сентября). Для региональных СМИ сроки те же, но только в свой региональный избирком. Журналисты, получившие аккредитацию, смогут находиться на участках все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября, а также при досрочном голосовании в труднодоступных местах.

Принятый порядок не создает никаких ограничений для СМИ в выборе журналистов для работы на выборах. Например, от редакции не требуют подтверждать требуемый двухмесячный стаж работы журналиста. "Комиссии вправе осуществлять проверку представленных о журналистах сведений и для этого запрашивать у редакции дополнительную информацию, но не документы", - подчеркнула Наталья Бударина. Ведь заниматься освещением выборов должны профессионалы.