Дачников предупредили о "штрафе за деревья"

По его словам, штраф за спил дерева можно получить, если участок примыкает к лесному фонду. Кроме того, дерево может относиться к категории ценных.

"В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством - даже некоторые поселки находятся в лесном фонде", - предупредил юрист.

Ответственность также можно понести, если собственник участка вовремя не спилил "больное" дерево, которое упало на соседскую машину или дом, напомнил Петропольский.

"Таким образом вы несете ответственность за все деревья, которые растут у вас на участке", - заключил эксперт.