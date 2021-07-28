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Текст:   Матвей Линник 
09:50 28.07.2021

Дачников предупредили о "штрафе за деревья"

В некоторых случаях спилить дерево на участке можно только по согласованию с администрацией. Об этом агентству "Прайм" рассказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

По его словам, штраф за спил дерева можно получить, если участок примыкает к лесному фонду. Кроме того, дерево может относиться к категории ценных.

Фото: iStock
За что дачников могут оштрафовать

"В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством - даже некоторые поселки находятся в лесном фонде", - предупредил юрист.

Ответственность также можно понести, если собственник участка вовремя не спилил "больное" дерево, которое упало на соседскую машину или дом, напомнил Петропольский.

"Таким образом вы несете ответственность за все деревья, которые растут у вас на участке", - заключил эксперт.

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