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28.07.2021 20:30
Рубрика: Общество

Девятилетняя Алиса Теплякова может стать самой юной студенткой в России

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Через пару недель вузы опубликуют приказы о зачислении, и на психологическом факультете МГУ им. Ломоносова, возможно, случится сенсация. 9-летняя москвичка Алиса Теплякова, которая сдала четыре ЕГЭ (по русскому языку, математике, биологии и информатике) и прошла дополнительные вузовские испытания (по биологии), станет самой юной первокурсницей в России.
Алиса любит играть с младшими братьями и сестрами. Но будет ли на это время в "студенчестве"? Фото: телеканал "Культура" Алиса любит играть с младшими братьями и сестрами. Но будет ли на это время в "студенчестве"? Фото: телеканал "Культура"
Алиса любит играть с младшими братьями и сестрами. Но будет ли на это время в "студенчестве"? Фото: телеканал "Культура"

Кстати, девять лет Алисе исполнилось совсем недавно, а школьный аттестат за 11-й класс она формально получила в восемь. Уникум? Вундеркинд?

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"Когда дочери было всего четыре года, она уже хорошо читала, писала и считала. А в пять лет знала программу пятиклассников", - рассказывает в многочисленных телеинтервью папа Евгений, обладатель трех высших образований. В том числе и психологического. Об уникальной девочке, которая даст фору чуть ли не всем российским школьникам, конечно, с ведома родителей, трубят во всех СМИ. Тогда как, по мнению психологов, Алисе, наоборот, нужна тишина.

Почему?

- Есть базовые закономерности развития психики человека, - говорит доцент Московского городского педагогического университета, педагог-психолог Юлия Челышева. - И у каждого возраста - своя ведущая деятельность. В 7-8 лет как раз только-только наступает период, когда мозг и психика ребенка готовы к учебной деятельности. У Алисы это случилось на четыре года раньше, когда в активе должна быть игра.

Феномен Алисы уникален и, несомненно, интересен с точки зрения психологии. Но если закрыть глаза на науку?

- Алиса фактически находится в ситуации "включенного эксперимента", - поясняет Юлия Челышева. - За ней наблюдают психологи, педагоги, будут наблюдать преподаватели психфака еще не один год. Однозначно, она будет вызывать научный интерес, и такого большого внимания психика ребенка просто может не выдержать. Не забываем о том, что все это время девочка училась дома и попросту не готова к технологии учебы в вузе.

По словам ректора Садовничего, в МГУ не раз поступали талантливые ребята в 14-15 лет. И это всегда особый случай. Если Алису примут, ей необходим будет педагог-психолог

По словам родителей, никакой специальной методики обучения они не использовали - только те методы, что известны еще с советских времен.

- Мы хорошо знакомы с методами раннего развития, о которых говорят родители Алисы, но при этом дети, которые обычно учатся по ним, не дают такого результата, как у Алисы, - отмечает психолог. - Непонятно, как те самые закономерности психического развития, которые развиваются планомерно, переходя из одной в другую, вдруг так "выстрелили" в дошкольном возрасте.

Фото: Елена Петрова, биологический факультет МГУ им. Ломоносова
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Интересно: важный показатель психического развития ребенка - его речь, письменная и устная. По словам Челышевой, речь Алисы, которую мы слышим в телевизионных сюжетах - несомненно речь восьмилетнего ребенка. "Это дает нам право предполагать, что и психические процессы "внутри" Алисы - на уровне восьмилетки. Не каждый взрослый выдерживает публичность, а ребенок тем более. Психологически Алису нужно к этому подготовить", - уверена Юлия Челышева.

"Мы сэкономили девочке 10 лет жизни", - говорит в своих интервью папа Алисы. Но так ли это?

- Результат этого эксперимента мы обязательно увидим через несколько лет, - подчеркивает эксперт. - Примеров много. Люди, феноменально одаренные с детства, перешагнувшие какие-то пороги развития, дают очень хорошие результаты - в творчестве, математике. Через какое-то время их резервы заканчиваются, а человек оказывается не готов к другому темпу жизни. Пусть у Алисы все будет иначе. Но не надо забывать и о том, что девочке девять, и она вступает в очень сложный подростковый период. Очень важно сейчас не оставлять ребенка без внимания специалистов-психологов.

Ректор МГУ Виктор Садовничий тоже следит за поступлением Алисы. По его словам, в Московский университет не раз поступали талантливые ребята, но в возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай. Поэтому, если девочку примут, ей необходим будет педагог-психолог, который поможет ей комфортно учиться.

Прямая речь

Евгений Тепляков, папа Алисы:

- У Алисы никогда не было 1 сентября в привычном понимании школьника: торжественная линейка и цветы. В московскую школу в первый класс она не ходила, поскольку в 5 лет ее знания уже были на уровне средней школы, а идти сразу в 8-9 класс нам никто не дал. Также было с 10-11 классами. Так же, думаю, будет и сейчас. На торжественное собрание первокурсников не пойдем. Но на первую лекцию, если, конечно, Алису зачислят (мы поступаем на платное отделение) - обязательно. Знания - это свобода, поэтому не будем ограничивать ребенка в их получении. Может, она увлечется чем-то еще, кроме психологии, - биологией, информатикой... Посмотрим.

Подготовила Ирина Огилько

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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