Эффективность вакцины Pfizer упала на 12 пунктов за шесть месяцев

Согласно данным, опубликованным в среду в США, эффективность вакцины Pfizer-BioNTech против COVID-19 упала на 12 пунктов за шесть месяцев. Исследование, которое проводилось фармацевтическими компаниями, показало, что эффективность вакцины достигла высшей точки 96,2 процента в течение двух месяцев после второй дозы и снизилась до 83,7 процента в течение шести месяцев после второго укола.

Продолжающееся исследование с более чем 44 тысячами добровольцев различных возрастных категорий в Северной и Южной Америке и Европе показало, что вакцина в целом была эффективна на 91,1 процента после того, как 81 случай был выявлен среди вакцинированных и 873 случаев среди тех, кто получил плацебо. Эффективность вакцины против тяжелых заболеваний, включая госпитализации, оставалась высокой - 97 процентов, отмечает издание Stat News.

Исследователи будут продолжать наблюдать за участниками исследования до двух лет и в сочетании с "реальными" данными "определят, будет ли полезна ревакцинация после более длительного интервала". Если эффективность продолжит снижаться нынешними темпами, она может упасть ниже 50 процентов в течение 18 месяцев, что, по оценке экспертов, говорит о том, что людям могут потребоваться ревакцинации.

Однако администрация Байдена притормозила этот процесс после того, как представители министерства здравоохранения и Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) с интервалом в несколько часов заявили, что в дополнительных прививках в настоящее время нет необходимости. Представители органов здравоохранения США отметили, что они могут понадобиться позже. В исследовании, проведенном в среду, не учитывался высокоинтенсивный дельта-вариант, который распространился в США и побудил CDC восстановить рекомендации по маскам для полностью вакцинированных людей в зонах повышенного риска.