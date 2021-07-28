Глава аппарата первой леди США станет послом в Испании

Белый дом объявил во вторник, что глава аппарата первой леди Джилл Байден будет назначена послом США в Испании, хотя администрация еще не сообщила, кто займет ее место. Помимо нынешней должности в Восточном крыле Белого дома, Джулисса Рейносо Панталеон работает помощником президента Джо Байдена.

Она была послом США в Уругвае при Бараке Обаме, уточняет издание Politico. Рейносо проработала в Белом доме при Байдене всего несколько месяцев в должности главы администрации первой леди. Ранее она была заместителем помощника государственного секретаря в Бюро по делам западного полушария и партнером в международной юридической фирме, расположенной в Нью-Йорке.

Президент также объявил о намерении назначить еще нескольких человек на должности американских послов. Среди них Марк Гитенштейн, бывший посол США в Румынии, который станет представителем Вашингтона в Европейском союзе, а также Патрисия Махони (она сейчас работает послом США в Республике Бенин) в качестве посла в Центральноафриканской Республике.

Кроме того, он назвал Лору Холгейт в качестве будущего американского представителя в Венском офисе Организации Объединенных Наций и представителя США в Международном агентстве по атомной энергии. Эти посты она занимала в 2016 году. Выбор послов главой Белого дома должен быть утвержден Сенатом.