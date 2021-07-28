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28.07.2021 06:44
Рубрика: В мире

Чтобы ЦИК успела подготовиться

Выборы нового созыва парламента могут перенести
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 169(8520)
Часть парламентариев, как выяснилось, проигнорировала заседания, на которых обсуждался законопроект о выборах. Фото: Пресс-служба парламента КР Часть парламентариев, как выяснилось, проигнорировала заседания, на которых обсуждался законопроект о выборах. Фото: Пресс-служба парламента КР
Часть парламентариев, как выяснилось, проигнорировала заседания, на которых обсуждался законопроект о выборах. Фото: Пресс-служба парламента КР
Глава Киргизии Садыр Жапаров убедил парламентское большинство поддержать законопроект о выборах, который предполагает формирование нового созыва по новым правилам. Депутаты согласились обсудить и одобрить предложенный документ до завершения внеочередной сессии. Решение принято народными избранниками по итогам встречи с президентом.

- Мы согласились с предложением провести новые выборы по схеме 35/55, - уточнил депутат Кожобек Рыспаев. - 55 будут избраны по преференциальной системе, а 35 - от одномандатных округов.
- Раз дали слово, надо держать, - поддержал коллегу депутат Алтынбек Сулайманов.

Встретиться с народными избранниками, как оказалось, глава республики решил, поскольку новые выборы планировалось провести уже в октябре 2021 года, а обсуждение документа затянулось. Президент пытался выяснить причину. Таковых нашлось несколько.

Иные депутаты, как выяснилось, не приходят на заседания. Часть парламентариев в то же время выступает с критикой предлагаемых новшеств. Некоторых из них смущает вопрос об одномандатных округах, других - преференциальная система, по которой избирателю предоставят право голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата. Последнее означает, что в парламент смогут пройти только те, кто реально набрал большинство голосов, тогда как раньше созывы формировали по партийным спискам. Третьи, напротив, встретили эту инициативу с одобрением, но нашли в законопроекте другие недоработки.

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На рандеву с президентом пригласили весь состав законодательной палаты. Но, как и в случае с заседаниями, опять же пришли далеко не все. Как полагают их коллеги, напрасно. По словам депутата Дастана Бекешова, на встрече состоялся обмен мнениями и каждый имел возможность высказаться прямо. Сам народный избранник, к примеру, поднял вопрос о подкупе голосов и борьбе с этим явлением, которое считает распространенным. Он считает, что граждан, сообщающих о подобных нарушениях, надо поощрять достойным денежным вознаграждением.

В администрации президента Киргизии, в свою очередь, деликатно сообщили, что Садыр Жапаров призвал парламент к консолидированной работе с другими ветвями власти. "Он отметил важную роль парламента в политической и общественной жизни страны, - заявили в пресс-службе главы КР. - Президент подчеркнул необходимость сосредоточения всех усилий на построении эффективной системы государственного управления".

Так или иначе, но встреча с главой республики оказала на действующий созыв стимулирующее воздействие. Парламентарии пообещали сосредоточиться на обсуждении законопроекта о выборах и отложить на потом другие вопросы, включая заседания фракций и комитетов. На следующий же день документ был одобрен в первом чтении.

Кстати

После того как законопроект будет одобрен парламентом, его направят на подпись президенту, и он объявит дату выборов. Однако, как отмечают различные источники, скорее всего, кампанию придется перенести на более поздний срок, чтобы ЦИК успела подготовить ее проведение по новым правилам.

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