Гражданская гвардия Испании закупила новые пистолеты

Гражданская гвардия Испании вооружается новыми пистолетами. Руководство этого правоохранительного органа закупило для своих агентов 6 тысяч единиц ручного огнестрельного оружия у группы Etam, поставщика израильской армии.

Как отмечают местные СМИ, во время тендера производитель предложил самую низкую цену - всего 269 евро за единицу, что позволило уложиться в две трети выделенных государством средств. Согласно контракту, Испания уплатила лишь 1,95 миллиона евро.

Установленная цена оказалась самой низкой, по которой вообще продавались эти полуавтоматические пистолеты калибром 9 мм (ранее их закупила, например, полиция Таиланда). Кстати, хотя их производят в Израиле, они носят вполне испанское название - "Рамон".

По своей конструкции пистолет схож с австрийским "Глок-19" третьего и четвертого поколений, у них лишь небольшие отличия. Собственно, он и был главным конкурентом "Рамона", и выбор в пользу последнего был сделан фактически из-за более низкой цены (269 евро против 305). Правда, как говорят в Гражданской гвардии, он еще и немного точнее, и держать его в руках удобнее.

Для спецназа израильская компания готова выпустить пистолет даже с оптическим прицелом.