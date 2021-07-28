В Китае раскопали 11 гробниц позапрошлого тысячелетия

В Китае археологи при проведении раскопок в центральной провинции Хунань обнаружили в общей сложности 11 древних гробниц, возраст которых превышает тысячу лет.

Как сообщает агентство "Синьхуа", древние гробницы были обнаружены в городе Чэньчжоу. Всего найдено 11 таких объектов. Их возраст варьируется значительно.

Так, часть усыпальниц отнесена экспертами к эпохе средней и поздней Восточной династии Хань (25-220 гг.). Ее также называют второй династией Хань. Она считается одной из самых могущественных империй в истории Китая.

Другая часть гробниц датирована средним и поздним периодами правления династии Тан (618-907 гг.). Эта империя была основана Ли Юанем. Эпоха Тан в Китае считается периодом наивысшего могущества страны, когда она опережала в развитии все другие страны мира.

Как сказал Чен Бинь из Института культурных реликвий и археологии провинции Хунань, датировать объекты удалось по их архитектуре и характеристикам обнаруженных в усыпальницах артефактов. Всего в ходе раскопок археологи нашли более 30 предметов посуды, гончарной и фарфоровой, а также бронзовые зеркала и другие культурные реликвии.

Найденные гробницы представляют большую археологическую ценность. Учитывая их возраст, они могут дать важную информацию для изучения истории древних городов и развития социальной культуры Китая.