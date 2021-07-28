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28.07.2021 10:50
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
Автор-исполнитель Ирина Богушевская оправдает существование жанра "русский шансон", а созданное интеллектуалами-провокаторами трио "Кровосток" продемонстрирует эталон отечественного брутального рэпа.
Фото: ООО "С-ТДК" Фото: ООО "С-ТДК"
Фото: ООО "С-ТДК"

Кто играет: Ирина Богушевская.

Что играет: Авторская песня, джаз, босса-нова.

Почему идти: Ирина Богушевская практически в одиночку оправдывает существование неоднозначного жанра "русский шансон". Вроде ничего особенного Ирина не делает - задушевно поет под свой маленький оркестр, элегантно подтанцовывает и непринужденно общается с залом, - но невозможно остаться равнодушным к ее способности каждую песню превращать в спектакль для одного актера. Очередной спектакль состоится на самой романтичной площадке столицы, где трогательные баллады и солнечные босса-новы Богушевской расцветут новыми красками.

Где, когда, сколько: 30 июля; Зеленый театр ВДНХ; 2 000 - 3 150.

Фото: ООО "Северный звук"

Кто играет: Проект "Кровосток"

Что играет: Рэп.

Почему идти: Недавно отметивший совершеннолетие рэп-проект "Кровосток" был создан интеллектуалами-провокаторами, решившими сымитировать атмосферу запредельного нигилизма и жестокости. В музыкальном отношении трио особо не выделялось, вполне укладываясь в тогдашнюю рэп-парадигму. Главным были и остаются чуждые политкорректности тексты, заставляющие с предельным вниманием вслушиваться в творчество Шила и помогающих ему MC. Спустя 18 лет и 7 альбомов классики русского брутального рэпа дадут концерт в рамках фестиваля SUMMER SOUND. А продолжат августовский опенэйр инди-романтики Alai Oli и рэп-альтернативщики "25/17" (4 и 5-6 августа соответственно). Для посещения фестиваля необходим QR-код.

Где, когда, сколько: Дизайн-завод "Флакон"; 31 июля; 1 700 - 6 000 руб.

Культура Музыка Поп-музыка Гид-парк

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