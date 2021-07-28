Видео: Исламабад затопило из-за сильных ливней

По меньшей мере два человека, женщина и ее дочь, погибли из-за наводнения в столице Пакистана Исламабаде, которое вызвали сильные ливни, сообщает телеканал geo.tv.

Наиболее пострадал столичный район Е-11, именно там погибли две женщины, когда ливневая канализация не справилась и вода начала быстро затапливать окрестные дома. Жертв может оказаться больше, не исключено, что утонули еще трое детей из той же семьи.

В некоторых районах Исламабада за несколько часов выпало до 330 миллиметров осадков, сообщила Метеорологическая служба Пакистана. При этом среднемесячная норма осадков в июле в этом регионе - 212 миллиметров.

В некоторых секторах пакистанской столицы затопило улицы, автомобили плывут в воде. Спасатели ведут работы по всему Исламабаду.

Также от дождей сильно пострадал расположенный рядом с Исламабадом Равалпинди, бывшая столица страны. После того как река Нуллах-Лай вышла из берегов, в Равалпинди были введены подразделения армии, которые проводят спасательные операции и помогают администрации города.