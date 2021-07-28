Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов

Риск образования тромбов у получивших первую дозу вакцины от COVID-19 AstraZeneca значительно выше, чем у тех, кто не был привит, говорится в заявлении британско-шведской фармацевтической компании.

Как отмечается в сообщении, исследование было опубликовано в журнале "The Lancet" на основе данных AstraZeneca о применении препарата Vaxzevria . Как выяснилось, у восьми человек из миллиона, получивших первую дозу вакцины, наблюдается тромбоцитопения, что примерно втрое выше показателя непривитых. При получении второй дозы тромбы образуются у 2,3 человека на миллион вакцинированных - примерно такой же показатель у тех, кто не получал прививку.

Данные были собраны по всему миру до 30 апреля текущего года. Информацию о побочных эффектах собирали в течение двух недель после первой и второй прививки.

Как отмечает ТАСС, в Великобритании еще в мае рекомендовали не использовать препарат AstraZeneca для людей в возрасте до 40 лет из-за возможных побочных эффектов. Тогда было известно, что применение этой вакцины привело к образованию тромбов у сотен людей, а несколько десятков британцев скончались.

Ранее центр имени Гамалеи и РФПИ объявили о проведении на территории России совместных клинических исследований по комбинированному применению первого компонента вакцины "Спутник V" и разработанной в Оксфорде вакцины AstraZeneca.