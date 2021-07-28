Итоги МАКС-2021 превзошли достижения авиасалонов прошлых лет

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) состоялся на фоне сохраняющейся в мире сложной эпидемической обстановки.

Тем не менее по основным показателям выставка превзошла салоны прошлых лет. Премьеры мирового масштаба, насыщенная деловая программа, взрывной интерес к онлайн-трансляциям и достойные показатели по объему подписанных соглашений - таким мы запомним юбилейный МАКС.

Подготовка к проведению авиасалона проходила в сложных условиях: мировая авиакосмическая индустрия оправлялась после шока 2020 года, международное авиасообщение оставалось фрагментарным. Организаторы выставки поставили перед собой амбициозную задачу: переформатировать салон, ответив на вызовы времени, и поднять на новый уровень деловую составляющую, несмотря на противоэпидемические ограничения. По мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, открывшего работу авиасалона, сделать это удалось в полной мере. "Важно, что организаторы юбилейного авиасалона смогли совместить прямое общение и работу на стационарных стендах с видеомостами и виртуальными экспозициями. Все это открывает новые перспективы для презентации достижений в авиации и авиастроении, для новых контактов и интересных дискуссий", - подчеркнул он.

Концепция МАКС-2021 предусматривала акцент выставочной и деловой программы на трех составляющих. Во-первых, необходимо было продемонстрировать позиции авиации и космонавтики в новых экономических реалиях. Общемировые тенденции - переход от продуктов к сервисам, укрепление взаимодействия промышленности и финансовых институтов, реализация масштабных межотраслевых проектов - нашли отражение на полях авиасалона. Участники многочисленных конгрессов, конференций и круглых столов представили свое видение рыночных перспектив, возможных ниш для российских производителей.

Во-вторых, на фоне откровенно недружественной риторики ряда западных политиков Россия выстраивает новые альянсы, укрепляет существующие связи. Неслучайно страной-партнером МАКС-2021 выступила Республика Казахстан, с которой Россия уже реализует ряд масштабных проектов. Авиасалон дал старт новому партнерству: самолет "Байкал", идущий на смену легендарному Ан-2, компании двух государств будут создавать вместе.

В-третьих, МАКС-2021 стал и взглядом в будущее. В обширных экспозициях научных институтов были представлены технологии, которые определят облик авиации и космонавтики будущего. Электрические, водородные и гибридные силовые установки, сверхзвуковые гражданские самолеты, новые материалы и производственные технологии, искусственный интеллект и беспилотные авиационные системы - это далеко не полный перечень прорывных направлений, в которых ведет поиски и исследования наша наука. Достижения, вышедшие на этап создания демонстраторов и натурных образцов, стали шоу-стопперами выставки.

МАКС-2021 запомнится целой россыпью новинок, в том числе мировых премьер

Говоря о будущем, организаторы мероприятия первостепенное внимание уделили кадровому вопросу. Раздел Future Hub, организованный на МАКС во второй раз, представил разработки школьников, студентов и молодых ученых. Ведущие компании отрасли провели мастер-классы и лекции, профориентационные мероприятия и ярмарки вакансий. Зародив в юных посетителях любопытство, интерес к авиации и космонавтике, авиасалон стал важным элементом в построении цепочки от школы к профильному вузу и далее - к науке, разработке и производству.

МАКС-2021 запомнится целой россыпью новинок, в том числе мировых премьер. Совершенно новый военный самолет, анонсом показа которого "Ростех" интриговал авиационное сообщество, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Легкому тактическому самолету эксперты прочат блестящее будущее в части поставок как в Воздушно-космические силы РФ, так и на экспорт.

Самолетостроители представили новинки сразу в нескольких классах воздушных судов: среднемагистральный МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, региональный турбовинтовой Ил-114-300 и легкий многоцелевой самолет "Байкал". Холдинг "Вертолеты России" продемонстрировал новейший оффшорный Ми-171А3, модернизированные Ка-32А11М и "Ансат-М". "Объединенная двигателестроительная корпорация" впервые показала двигатели ПД-8, ВК-1600В и ВК-650В.

Достижение 2021 года - самая масштабная деловая программа, включавшая более ста конгрессов, конференций, "круглых столов" и презентаций. Уровень участия мероприятий беспрецедентный. Только на МАКС проходят события, участие в которых принимают академики РАН, ректоры вузов, генеральные конструкторы аэрокосмических компаний. Примета времени - пять тысяч делегатов посетили мероприятия на площадке выставочного комплекса, 33 тысячи человек просматривали онлайн-трансляции на сайте салона.

Похожая ситуация сложилась и с посещением выставки. Ключевым вызовом для организаторов мероприятия было выполнение строгих требований по противоэпидемической безопасности, предъявленных Роспотребнадзором. МАКС прошел с соблюдением беспрецедентных мер: от посетителей требовалось предъявить QR-код либо отрицательный ПЦР-тест.

В кратчайшие сроки была доработана информационная система, переформатированы билетная и демонстрационная программы, была проведена информационная кампания. Гостями выставки стали 135 тысяч человек. При этом 328 тысяч посетителей следили за событиями и новостями авиасалона на официальном сайте, а охват социальных сетей МАКС превысил 2,1 миллиона пользователей. Намного большую аудиторию охватили 485 российских и 94 зарубежных издания, освещавших МАКС-2021.

Выставки принято ранжировать по разным показателям, в том числе по объему заключенных контрактов и соглашений. В 2021 году, вопреки негативным ожиданиям, сумма сделок превысила показатель 2019 года и достигла 265 миллиардов рублей. Производители гражданской и боевой авиатехники смогли сформировать хороший задел на несколько лет работы.

А участники и гости авиасалона получили отличное известие от российского правительства: в 2023 году очередной международный авиасалон пройдет на традиционной площадке в подмосковном Жуковском.

Международный авиасалон-2021 говорит: до свидания, до новых встреч в 2023 году!