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28.07.2021 14:07
Рубрика: Культура

Иван Твердовский начал снимать сериал с Данилой Козловским и Кристиной Асмус

Текст: Сусанна Альперина
Режиссер фильмов "Класс коррекции", "Зоология", "Подбросы", "Конференция" и других Иван Твердовский снимет свой первый сериал. Драмеди будет называться "Люся" и сегодня начались съемки этого проекта.
Фото: Premier Фото: Premier
Фото: Premier

По информации от создателей - а это компания Good Story Media, в новом сериале к "Люся" "смешаются психологическая драма, машинное обучение, размышление о единстве людей с технологиями и поиск ответа на вопрос, что делает человека тем, кто он есть". Креативным продюсером проекта стал Петр Внуков, на счету которого такие сериалы, как "Сладкая жизнь" и "Звоните ДиКаприо!".

Фото: Кинопоиск
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О сюжете нового проекта Твердовского известно, что главный герой - Сеня - создатель умной колонки по имени Люся. Он экспериментирует с алгоритмами, обсуждая с Люсей личные темы, свою семью, людей вокруг и старается сделать ее максимально человечной. Люся быстро становится чем-то гораздо большим, чем просто колонка - она становится единственной, кому Сеня может доверить свои переживания, проблемы и размышления. От школьной жизни его дочерей до переживаний об отношениях с женой. Умная колонка помогает главному герою пережить публичное унижение на глазах всей семьи, найти сына депутата, устроившего эти неприятности, и справиться с последствиями непоправимого поступка, который совершил Сеня.

Роль создателя голосового помощника сыграет Данила Козловский. Также в сериале снимутся Дарья Савельева, Кристина Асмус, Максим Виторган, Ян Цапник и Григорий Верник.

Над сценарием работали Петр Внуков, Сергей Панасенков, продюсеры - Антон Щукин, Антон Зайцев и Артем Логинов.

Драма "Люся" выйдет в формате восьми получасовых серий. Премьера запланирована на видеосервисе Premier в 2022 году.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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