Из новой Windows исчезнет привычная функция

Новейшая версия операционной системы Windows 11 не будет поддерживать функцию перетаскивания приложений на панель задач, расположенную в нижней части экрана. Об этом пишет Gizchina со ссылкой на Microsoft.

Фото: Microsoft

Кроме того, в Windows 11 пользователи не смогут менять положение самой панели задач - она будет находиться только внизу. Напомним, что в Windows 10 и более ранних версиях панель задач можно разместить не только в нижней части рабочего стола, но и справа, слева и даже сверху.

Еще одним изменением станет отказ от отображения секунд в часах, расположенных на панели задач. Раньше их можно было включить через ключ ShowSecondsInSystemClock в системном реестре.