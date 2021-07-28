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Из новой Windows исчезнет привычная функция

Текст:   Антон Благовещенский
28.07.2021,  
18:23
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Новейшая версия операционной системы Windows 11 не будет поддерживать функцию перетаскивания приложений на панель задач, расположенную в нижней части экрана. Об этом пишет Gizchina со ссылкой на Microsoft.

Фото: Microsoft

Кроме того, в Windows 11 пользователи не смогут менять положение самой панели задач - она будет находиться только внизу. Напомним, что в Windows 10 и более ранних версиях панель задач можно разместить не только в нижней части рабочего стола, но и справа, слева и даже сверху.

Windows 11 нельзя будет установить на старые компьютеры

Еще одним изменением станет отказ от отображения секунд в часах, расположенных на панели задач. Раньше их можно было включить через ключ ShowSecondsInSystemClock в системном реестре.

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