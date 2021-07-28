К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов

Сильный лесной пожар бушует в турецкой провинции Анталья возле города Манагавт. Как сообщили местные власти, к тушению привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

Огонь подобрался уже к черте города, и власти Манагавта приняли решение эвакуировать жителей четырех кварталов. Как отметили в администрации провинции, это самый крупный пожар, с которым они сталкивались, пламя быстро распространяется из-за сильного ветра. По данным телеканала NTV, в результате возгорания пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Пожар вспыхнул около полудня сразу в четырех местах. Как отмечают власти, это факт вызывает подозрения, по этому поводу будет проведено расследование. "Сейчас главное для нас - спасти людей и потушить пожар", - заявили в администрации провинции.

Там также отметили, что опасности для туристических объектов нет.