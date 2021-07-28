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28.07.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Какой сценарий для курса рубля готовит Китай

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Провал китайских индексов с конца прошлой недели хоть и оказал давление на фондовые индексы России, но не сумел значимым образом навредить рублю. По большому счету на рынках продолжается тяга в высокодоходные валюты. Эти условия благоприятны для рубля, особенно после недавнего повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 6,5%.

Фото: iStock
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Это повышение привлекает капиталы на российский валютный рынок, но отрицательно сказывается на производительности фондового рынка и экономике. В целом же мы с настороженностью относимся к столь резкому повышению ключевой ставки - ведь Банк России делает это из опасений упустить контроль над инфляцией и предотвратить усиление оттока капитала из-за волатильности рынков.

Мы с настороженностью смотрим на динамику рынков Китая, ведь слишком часто в последние годы устойчивая негативная динамика Поднебесной вскоре перерастает во всеобщую тягу из акций в пользу защитных активов. Это тревожный сценарий для рубля, что обещает привести к росту волатильности и ослабить рубль по итогам августа. Этот сценарий предполагает рост доллара выше 75 рублей за будущий месяц, а EURRUB в этом случае вырастет до 88. Мы тут также предполагаем возможность снижения нефти к $70 за баррель Brent, а на фондовых рынках в этом случае мы увидим коррекционный откат, так как инвесторы поспешат зафиксировать прибыль по бурно росшим на протяжении многих месяцев активов.

Если снижение в Китае так и не перерастёт во всеобщую ликвидацию акций или рисковых активов, то мы можем стать свидетелями развития роста рубля. Более того, восстановление спроса на рисковые активы продолжится, стоит ожидать дальнейшего плавного укрепления российской валюты к доллару и слабый рост против евро. Рубль в этом случае имеет реальные шансы отдавить доллар до 71,5 к концу августа, а EURRUB - снизится к 85. Для реализации этого сценария мы должны увидеть не только стабилизацию фондовых рынков Китая, но также неспешность ФРС США на пути ужесточения монетарной политики.

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