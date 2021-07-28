Карасин: РФ и исламские страны сблизились по ряду проблем мироустройства

За 15 лет, которые Россия участвует в качестве наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС), Москва и исламские страны сблизились по ряду проблем современного мироустройства. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Россия и исламские страны сблизились на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, подтверждая примером своего взаимодействия возможность бесконфликтного сотрудничества цивилизаций в условиях формирования многополярного мира", - заявил Карасин, выступая на V юбилейном Форуме молодых дипломатов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По оценке сенатора, приоритетными стали такие вопросы глобальной повестки дня, как сохранение многоконфессиональности и многокультурности в обществе, защита традиционных ценностей, углубление гуманитарного сотрудничества, развитие молодежных связей и обменов, улучшение информационных потоков и коммуникации.

Важным этапом станет Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу с участием глав государств, парламентов и руководителей мировых религий, которая состоится в мае 2022 года в Санкт-Петербурге, добавил Карасин.