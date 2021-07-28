Новости

МИД Венгрии уточнил условия въезда для вакцинированных россиян 19:10
В России зафиксирован рост промышленного производства 19:01
Карасин: РФ и исламские страны сблизились по ряду проблем мироустройства 18:55
Проевропейская партия в Болгарии стала лидером в подкупе избирателей 18:45
РФ и США обсудили перспективы контроля над вооружениями 18:45
Попова: Нет доказательств передачи COVID-19 от животного человеку 18:44
Академик Румянцев: Старшему поколению необходимы специальные условия оказания медицинской помощи 18:42
В "Справедливой России" высказались за сознательную вакцинацию 18:40
МЧС проверит все системы оповещения населения в стране 18:26
Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса 18:23
Теннисный Кубок Кремля вернется в Москву в октябре 18:20
Видео лесного пожара в Анталье появилось в Сети 18:00
Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане и на азербайджано-армянской границе 17:38
Лешуков и Семенов вышли в плей-офф турнира по пляжному волейболу на ОИ 17:32
Бастрыкин пообщался по видеосвязи с родными погибших в Казанской гимназии 17:22
Украина отправит Литве колючую проволоку для обустройства границы с Беларусью 17:12
К тушению лесного пожара возле турецкого курорта привлекли 15 вертолетов 16:54
РФПИ и Гватемала обновили контракт на поставку вакцины "Спутник V" 16:48
Пассажиропоток аэропортов Москвы в июне вырос в четыре раза 16:44
Премьер Пакистана: США испортили ситуацию в Афганистане 16:43
Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет 16:21
Китайский штангист Ши Чжиюн победил на Олимпиаде с мировым рекордом 16:00
Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 18:55
Рубрика: Власть

Карасин: РФ и исламские страны сблизились по ряду проблем мироустройства

Текст: Дмитрий Гончарук

За 15 лет, которые Россия участвует в качестве наблюдателя в Организации исламского сотрудничества (ОИС), Москва и исламские страны сблизились по ряду проблем современного мироустройства. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В России впервые защитили докторскую диссертацию по исламскому богословию

"Россия и исламские страны сблизились на основе сбалансированных подходов по ряду проблем современного мироустройства, подтверждая примером своего взаимодействия возможность бесконфликтного сотрудничества цивилизаций в условиях формирования многополярного мира", - заявил Карасин, выступая на V юбилейном Форуме молодых дипломатов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

По оценке сенатора, приоритетными стали такие вопросы глобальной повестки дня, как сохранение многоконфессиональности и многокультурности в обществе, защита традиционных ценностей, углубление гуманитарного сотрудничества, развитие молодежных связей и обменов, улучшение информационных потоков и коммуникации.

Важным этапом станет Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу с участием глав государств, парламентов и руководителей мировых религий, которая состоится в мае 2022 года в Санкт-Петербурге, добавил Карасин.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
ЦИК: На выборы в Госдуму уже зарегистрированы почти 2,5 тысячи кандидатов
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Шойгу рассказал о мерах в связи с ростом активности террористов в Афганистане
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому