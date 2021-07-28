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28.07.2021 11:04
Рубрика: Власть

Карасин: Россия готова обсуждать возобновление авиасообщения с Грузией

Текст: Дмитрий Гончарук

Российская сторона готова рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Фото: ТАСС
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"Мы готовы ее (проблему возобновления авиасообщения) обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", - сказал Карасин ТАСС в кулуарах XII международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

В то же время сенатор затруднился назвать конкретные сроки, в которые может возобновиться авиасообщение.

Согласно указу президента России Владимира Путина, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса приостановить полеты грузинских авиакомпаний в Россию. Это произошло после того, как 20 июня 2019 года у здания парламента в Тбилиси произошел антироссийский митинг. Поводом для него стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в стенах парламента Грузии.

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