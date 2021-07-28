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28.07.2021 07:16
Рубрика: Общество

Кардиолог предупредила, когда необходимо вызывать скорую при ковиде

Текст: Оксана Грибанова

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, когда необходимо вызывать скорую помощь при коронавирусе. Материал об этом опубликован на YouTube-канале доктора.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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"Основная задача пациентов, которые лечатся дома, состоит в том, чтобы не пропустить осложнения из-за коронавируса. Если у вас температура 39, не нужно думать, что вас продуло. 99 процентов, что это ковид. Не нужно ни с кем контактировать, оставайтесь дома и наблюдайте за своим состоянием. Достаточно измерять температуру, артериальное давление, пульс, частоту дыхательных движений и насыщение крови кислородом", - объяснила врач.

Кардиолог рекомендует отслеживать эти показатели по возможности не реже трех раз в день.

Насторожиться необходимо, если температура 38 и выше держится дольше пяти дней, а частота дыхательных движений больше 22 в минуту (с учетом того, что человек находится в спокойном состоянии).

"Когда сатурация падает ниже 95, это уже повод вызывать скорую помощь. Если у вас стабильное состояние, следует просто соблюдать постельный режим, проветривать помещение, пить много жидкости, избегать продуктов, которые могут усиливать тромбоз. Прием антикоагулянтов должен обсуждаться с врачом", - отметила Анна Кореневич.

Наука Общество Здоровье

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