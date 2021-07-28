Авиационно-космический салон МАКС-2021 завершил свою работу. По данным дирекции авиасалона, на форуме подписано соглашений на 265 миллиардов рублей.

Гендиректор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский (слева) и гендиректор "ОАК" Юрий Слюсарь подписали контракт в присутствии министра Дениса Мантурова и председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова (в центре). Фото: Пресс-служба корпорации “Иркут”

Практически половина из них - контракты и соглашения на поставку 58 самолетов "Суперджет 100". Контракт на пятнадцать лайнеров заключила компания "Россия". Двадцать пять машин в ближайшие полтора года будет поставлено авиакомпании "Ред Вингc", на 10 самолетов увеличит свой парк "Азимут".

Все три компании имеют опыт эксплуатации "Суперджетов". Россия - самый крупный эксплуатант этих самолетов. "Азимут" уже четыре года летает только на "Суперджетах" и демонстрирует рост перевозок даже на фоне пандемии. Авиакомпания "Ред Вингс" активно развивается как региональный перевозчик, и в 2020-2021 годах открыла на отечественном лайнере более 40 маршрутов в обход Москвы.

Соглашение на восемь самолетов было также подписано с новым эксплуатантом "Суперджетов" - авиакомпанией "Аврора". Дальневосточный эксплуатант будет развивать сеть авиаперевозок и обеспечивать мобильность россиян в регионе.

Подписания состоялись в первый день работы авиасалона в авиационно-техническом комплексе "Региональных самолетов" - филиала Корпорации "Иркут", который расположен на территории ЛИИ им. Громова.

Контракты и соглашения были подписаны в присутствии министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.

- Подписанные соглашения... подтверждают, что "Суперджет 100" - востребованная машина, - заявил на церемонии подписания контрактов министр Денис Мантуров. - Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счет лайнеров отечественного производства.

Сеть новых маршрутов на "Суперджетах" постепенно будет покрывать всю территорию страны

Глава минпромторга отметил, что благодаря господдержке в 2020-2021 годах на "Суперджетах" открыто более 200 новых маршрутов в обход Москвы.

Министр также привел данные из июльского опроса ВЦИОМ: шесть из десяти россиян, совершавших авиаперелеты за последние два-три года, поддерживают открытие новых прямых маршрутов между городами страны в обход Москвы на самолетах "Суперджет".

Десять лет в полете

В апреле этого года исполнилось десять лет с начала поступления "Суперджетов" в авиакомпании. На авиасалоне руководители филиала "Региональные самолеты" подвели итоги эксплуатации самолета и рассказали о перспективах программы. Директор филиала Олег Гуляев провел подробную экскурсию по современному авиационно-техническому комплексу. Именно в нем новые лайнеры готовят к передаче заказчикам и проводят техническое обслуживание самолетов. Также здесь находятся склад запасных частей (более 15 тысяч позиций), пилотажный тренажер, на котором 20 часов в сутки готовятся экипажи, и цех по ремонту компонентов самолета.

Авиационный технический комплекс в Жуковском специализируется на самых сложных видах ремонта и переоборудовании салонов. В настоящее время здесь обеспечивается ремонт более 340 российских и зарубежных компонентов.

Поддержка гарантирована

В ходе экскурсии и пресс-конференции специалисты компании подробно отвечали на вопросы представителей СМИ. В том числе и на вопросы, связанные с послепродажной поддержкой самолета. Недостатки в послепродажной поддержке, особенно в первые годы эксплуатации самолетов, сегодня открыто признают в корпорации. Директор по послепродажному обслуживанию гражданской авиатехники корпорации "Иркут" Дмитрий Борисенко отметил, что принципиально новую систему поддержки эксплуатации самолета пришлось создавать фактически с нуля, параллельно с развитием программы. Процесс шел непросто - не хватало опыта, специалистов, оборотных средств. Но в последнее время благодаря государственным субсидиям и усилиям производителя самолетов удалось добиться прогресса на этом направлении.

Ежегодно на 10-15 процентов возрастают объемы работ по техническому обслуживанию в авиационно-техническом комплексе в Жуковском. Это происходит и за счет увеличения парка самолетов в эксплуатации, и благодаря расширению возможностей комплекса.

Введен в строй новый автоматизированный склад в Шереметьево, запчасти из которого доставляются на перрон менее чем за 4 часа. Для эксплуатантов восточных регионов организован новый центр технического обслуживания в Комсомольске-на-Амуре.

Рост парка "Суперджетов" и интенсивности их полетов стал стимулом для независимых провайдеров технического обслуживания начать работу с "Суперджетами". На МАКСе было объявлено о том, что "ОАК" развернет в Шереметьево новый комплекс для обслуживания российских самолетов. Это весьма актуально в условиях предстоящего поступления в парк авиакомпании "Россия" новых лайнеров МС-21 и дополнительных "Суперджетов".

"Масштабные инвестиции в систему послепродажного обслуживания дали свой результат, - отмечает генеральный директор "ОАК" Юрий Слюсарь. - У нас нет проблем с поставкой запасных частей, сейчас у нас обеспечены и авиакомпании, и производители".

Двадцать пять миллионов пассажиров

Сегодня лайнеры эксплуатируются в девяти авиакомпаниях России, в ближайшей перспективе их число возрастет до десяти за счет поступления новых "Суперджетов" в создаваемую объединенную Дальневосточную авиакомпанию. С начала эксплуатации на "Суперджетах" перевезено уже более 25 миллионов пассажиров. В 2020 году, по данным Транспортно-клиринговой палаты, "Суперджеты" в России перевезли больше пассажиров, чем все остальные региональные самолеты вместе взятые. Постепенно самолет становится основой парка региональных авиаперевозок.

Если же считать только реактивные региональные самолеты российских эксплуатантов - бразильские "Эмбраеры", канадские "Бомбардье" и устаревающие советские "Яки", то на долю "Суперджетов" пришлось 53 процента выполненных рейсов, 62 процента перевезенных пассажиров и 67 процентов выполненного пассажирооборота.

Перевозки на этих самолетах устойчиво росли до пандемии с 646 тысяч пассажиров в 2013 году до 5 миллионов 687 тысяч в 2019-м. Более того, в прошлом году именно на них авиакомпании менее всех сократили полеты в условиях пандемии. Пассажирооборот упал на 52,5 процента, аналогичный показатель внутренних перевозок сократился на 22,3 процента. А вот пассажирооборот парка "Суперджетов" снизился всего на 19 процентов.

Летать напрямую

Сочетание дальности, вместимости и комфорта самолета оказалось оптимальным для организации новых маршрутов между городами России в обход Москвы.

Сеть новых маршрутов на "Суперджетах" постепенно будет покрывать всю территорию страны. Тысячи пассажиров теперь могут летать прямыми рейсами, не проводя десятки часов в залах ожидания московских аэропортов.

Рост внутренних перевозок способствует увеличению спроса. Как сообщил Олег Гуляев, в 2021 году заказчикам будет передано 23 новых самолета. В прошлом году было поставлено 12 машин. К концу года в российских компаниях будет летать больше 180 самолетов, заявил Юрий Слюсарь.

Новые решения

За десять лет уже разработано несколько вариантов самолета и компоновок салона. Сегодня авиакомпании могут выбрать между тремя версиями самолета. Базовый "Суперджет 100B" имеет дальность свыше 3000 км. Версия "Суперджет 100В-100" оснащена двигателями с повышенной взлетной тягой для эксплуатации в условиях коротких ВПП и/или высокогорья. "Суперджет 100LR" имеет повышенную дальность - более 4000 км. Заказчики имеют возможность заказать один из 4 вариантов одноклассных и 10 вариантов двухклассных компоновок.

МЧС России эксплуатирует медико-эвакуационную версию самолета, способную вести мониторинг окружающей среды и выполнять поисковые работы. На МАКСе президенту России была представлена новинка - бизнес-джет SBJ с увеличенной дальностью полета. Благодаря усовершенствованной топливной системе лайнер способен преодолеть более 7 тысяч километров, что позволяет без посадки долететь из Москвы до Владивостока. Самолет оснащен законцовками крыла Saberlet, которые по желанию заказчика устанавливаются и на пассажирские версии самолета.

Олег Гуляев на встрече с журналистами впервые рассказал о проработке грузовой версии "Суперджета". Интерес к самолету есть со стороны "Почты России" и ряда эксплуатантов, которые ориентированы на растущую интернет-торговлю.

Приоритетное направление работы - разработка новой версии самолета "Суперджет NEW". Основные инновации этой машины связаны с установкой российских систем, в том числе перспективного российского двигателя ПД-8. Внедрение новых отечественных систем расширяет возможности заказчиков по выбору вариантов комплектации самолетов.