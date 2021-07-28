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28.07.2021 10:58
Рубрика: Власть

Косачев: Россию беспокоит слабость команды Байдена

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
В СМИ появились цитаты выступлений президента США Джозефа Байдена, имеющие отношение к России. Отдельные вызывают искреннее недоумение - в частности, попытка по сути повторить нелепый тезис Б.Обамы о "стране-бензоколонке": дескать, у президента России В.Путина есть "ядерное оружие, нефть и ничего больше". Но это явно попытка успокоить внутренних оппонентов, которые все более встревожены как российскими новинками в сфере высоких технологий (не только военных!), так и, например, изменением позиции администрации Байдена по "Северному потоку- 2", которое самые резкие критики главы США считают победой Москвы.

Или очередные рассуждения на любимую демпартией тему российского вмешательства в американские выборы, в частности - в промежуточные выборы 2022 года в США. Президент Владимир Путин, мол, "знает, что вы лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит", - сказал Байден сотрудникам американских спецслужб. Однако это явно противоречит всему тому, что сами демократы говорили ранее: мол, именно "российское вмешательство" стало причиной их поражения в 2016 году. То есть российская "команда" "чертовски" слаба, но "меняет" американских президентов?

Фото: REUTERS
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Полагаю, реальным предметом нашего беспокойства может быть именно слабость команды самого главы Белого дома. Не только из-за опасно недостоверной информации по потенциалу России или по тому же "российскому вмешательству" в американские выборы, исход которых все меньше влияет на отношения между нашими странами.

Но прозвучало гораздо более важное заявление Байдена: он утверждает, что если Америка действительно ввяжется "в настоящую "горячую" войну с крупной державой", то "это произойдет вследствие кибервзлома с крупными последствиями, и эта вероятность... растет в геометрической прогрессии". Если и тут "команда" Байдена снабдит его недостоверной информацией, это может иметь самые опасные последствия для всего мира.

Кроме того, тем самым подтверждено - обвинения в кибератаках и взломах должны быть на 100% доказаны, причем не "для внутреннего пользования", а всему международному сообществу с участием независимых экспертов. В противном случае ответственность за "горячие" конфликты должны нести именно те, кто выдвигает голословные обвинения в кибератаках в адрес других стран. Более убедительный аргумент в пользу обязывающего международного соглашения по кибербезопасности даже придумать трудно.

В этом контексте предлагаю Белому дому поддержать внесенный Россией в ООН проект конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В отличие от действующей Будапештская конвенции Совета Европы, в которой содержится девять составов преступлений, в нашем проекте их перечень расширен до 23. Пора от "мегафонной дипломатии" переходить на столь нелюбимый американскими администрациями язык обязательных соглашений, в рамках которых за свои слова нужно отвечать.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook

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