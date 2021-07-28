Кравцов: Сбоев в выплатах надбавок за классное руководство не будет

Министр просвещения Сергей Кравцов заверил президента РФ Владимира Путина, что сбоев в выплатах надбавок за классное руководство и кураторство не будет.

"В новом учебном году на особом контроле все ваши поручения в части выплаты за классное руководство​​​, - отметил министр в ходе совещания по подготовке к новому учебному году. - К ним добавляются выплаты кураторам групп в учреждениях среднего профобразования: средства в бюджете предусмотрены. Здесь никаких сбоев не будет".

Также, по словам Кравцова, Минпросвещения в течение двух недель скорректирует план по капремонту школ, чтобы уже в 2022 году отремонтировать более 700 зданий. До этого Владимир Путин напомнил, что правительству необходимо подготовить программу капремонтов школ до 2026 года.

"У нас 39 600 школ, 67,5 тысячи зданий, из которых около 10 процентов требуют капремонта, а меньше процента - находятся в аварийном состоянии", - подчеркнул президент.