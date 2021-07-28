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28.07.2021 22:30
Рубрика: Происшествия

КС РФ обязал фиксировать досмотр защитников в СИЗО

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Конституционный суд РФ разъяснил порядок повторного досмотра адвокатов, которые посещают своих доверителей в СИЗО. Соответствующее решение публикует "РГ".

Статья 34 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" позволяет "при наличии достаточных оснований подозревать лиц в попытке проноса запрещенных предметов, веществ и продуктов питания, производить досмотр их вещей и одежды при входе и выходе с территорий мест содержания под стражей". Адвоката из Татарстана во время посещения СИЗО досмотрели дважды - сначала на входе, а затем, повторно, по инициативе сотрудника ФСИН, который заподозрил, что в кармане у Идиятдинова находится мобильный телефон - запрещенный предмет. При этом в протоколировании процедуры личного досмотра и ее результата адвокату отказали - на том основании, что подозрения не подтвердились. Оспорить действия администрации следственного изолятора защитник не смог даже со ссылкой на определение КС от 6 марта 2008 года N 428-О-П, в котором указано, что "не допускается личный досмотр адвоката без достаточных оснований, без принятия администрацией исправительного учреждения мотивированного решения о личном досмотре и без письменной фиксации хода и результатов соответствующих действий". Судьи КС еще раз подтвердили свою правовую позицию.

Фото: РИА Новости
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По мнению Рамиля Идиятдинова, в его случае оказались нарушенными положения статьи 55 Конституции РФ, которые прямо запрещают ограничивать права и свободы человека, кроме случаев, когда этого требует безопасность государства или соблюдение прав и законных интересов других лиц. Представители органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, посчитали, что ограничения, действующие на территории СИЗО как режимного объекта, как раз направлены на обеспечение безопасности. По мнению полномочного представителя Совета Федерации в КС РФ Андрея Клишаса, их можно сравнивать с мерами по обеспечению безопасности в аэропорту. По мнению полпреда президента России в КС Александра Коновалова, такой вал лишней бумажной работы может привести к "коллапсу" системы.

Судьи КС РФ разрешили вопрос в пользу заявителя. Дело Рамиля Идиятдинова пересмотрено не будет, поскольку в его случае отсутствие протокола не повлекло никаких негативных последствий. Однако в случае когда адвокат требует фиксации действия администрации мест содержания под стражей, это должно быть сделано. Статья 34 закона о содержании под стражей признана не противоречащей Основному Закону страны, поскольку она предполагает, что "за пределами обычного прохождения контроля (досмотра) с использованием технических средств при входе в место содержания под стражей и выходе из него по требованию адвоката должна осуществляться письменная фиксация оснований, хода и результатов соответствующих действий".

Судьи КС РФ, изучив обстоятельства дела, разрешили вопрос в пользу заявителя

- При наличии видеофиксации досмотра вещей и одежды адвоката соответствующие записи должны сохраняться вне зависимости от требования адвоката как минимум в течение срока на судебное обжалование законности такого досмотра, а их копии должны предоставляться адвокату по его требованию в течение этого срока, - указано в решении КС РФ.

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