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28.07.2021 20:50
Рубрика: Власть

КС РФ определил порядок выплат гражданам от госорганов по решению суда

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 170(8521)
Конституционный суд РФ определил порядок выплаты сумм, присужденных гражданам решением суда, если у госоргана-ответчика нет счета в Федеральном казначействе. Соответствующее постановление публикует "РГ".

Москвич Юрий Рейнхиммель выиграл судебный иск против столичного межмуниципального отдела МВД России "Коммунарский", после чего решением суда в его пользу были взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя. Однако получить свои законные 15 тысяч рублей мужчина не смог. Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ, в подобном случае выплата производится со счета в Федеральном казначействе (ФК), однако у отдела внутренних дел его просто нет. Поэтому исполнительный лист вернули Рейнхиммелю, а заодно объяснили, что можно либо привлечь МВД России к субсидиарной ответственности либо изменить способ и порядок исполнения судебного решения путем возложения соответствующей обязанности на получателя бюджетных средств - Управление внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГУ МВД по Москве, которому подчиняется "Коммунарский".

КС РФ обозначил механизм индексации присужденных сумм в арбитраже

Однако на практике выполнить эти рекомендации не удалось: суды общей юрисдикции сочли, что оснований для привлечения к субсидиарной ответственности нет, а возложить обязанность по уплате на УВД невозможно, поскольку в решении суда оно не фигурирует. По мнению заявителя, сложившееся в его случае положение дел фактически нарушает его право на эффективную судебную защиту. Судьи КС с таким подходом согласились.

По смыслу, придаваемому правоприменительной практикой статье 242.3 Бюджетного кодекса РФ, обязанность по возмещению судебных расходов возлагается на орган власти или организацию, чьи решения, действия (бездействие) оспаривались, отмечается в решении КС. Однако если у ответчика нет счета в ФК, взыскателю "не гарантирована действительная возможность получить то, что ему причитается по судебному решению, которым установлено нарушение его прав". Тем самым оказываются нарушенными сразу несколько положений Конституции РФ, в том числе - принцип равенства перед законом и судом, а также принцип неприкосновенности частной собственности, поскольку невыплата присужденной суммы затрагивает имущественные права граждан.

- Правоприменительная практика вопреки принципу баланса публичных и частных интересов в данной ситуации фактически требует от гражданина обратиться с требованием о пересмотре решения с привлечением надлежащего ответчика, имеющего лицевой счет в органах Федерального казначейства, - указал суд. - Подобное требование приводит к дополнительным неоправданным расходам частного лица, а также неоправданному расходованию бюджетных средств.

По мнению заявителя, было нарушено его право на судебную защиту. КС с таким подходом согласился

Федеральному законодателю поручено устранить обнаруженную правовую лакуну, а до внесения изменений суды обязаны по заявлению взыскателя изменить способ и порядок исполнения судебного акта "путем привлечения к субсидиарной ответственности вышестоящего по отношению к должнику органа государственной власти, имеющего лицевой счет в органах Федерального казначейства". Дело Юрия Рейнхиммеля подлежит пересмотру.

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