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28.07.2021 19:10
Рубрика: Общество

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Инженеры завтрашнего дня получают новые компетенции
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Спецвыпуск № 170(8521)
Развитие отечественного авиастроения требует подготовки современных кадров с новыми компетенциями: знаниями в области цифровых технологий, владением новыми инструментами проектирования, освоением аддитивных технологий.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом "РГ" рассказал проректор по стратегическому развитию НИУ "Московский авиационный институт" Александр Шемяков.

Фото: РИА Новости
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Александр Олегович, какие специалисты сегодня наиболее востребованы на рынке авиационной техники?

Александр Шемяков: Чтобы быть успешным в индустрии, сегодня недостаточно иметь только высокий уровень базовой профильной подготовки. Востребованы специалисты в области передовых технологий, которые будут определять конкурентоспособность промышленности завтра. Поэтому важно совмещать базовые инженерные знания с принципиально новыми компетенциями и навыками по актуальным технологическим направлениям.

В МАИ наряду с традиционными направлениями подготовки открываются программы, связанные с формированием таких востребованных компетенций. Это касается подготовки в области математического моделирования, проектирования и сертификации конструкций из композиционных материалов, технологий аддитивного производства, электрификации инженерных систем, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, роботизации и многих других.

Какие навыки понадобятся создателям авиационной техники в перспективе ближайших 10 лет?

Александр Шемяков: Чтобы быть конкурентоспособными в новых технологических сферах, специалисты должны уметь работать с большими данными, современными суперкомпьютерными и информационными системами, разбираться в новых направлениях технологий. Помимо технических компетенций авиационный инженер будущего должен обладать отличными навыками командной работы и быть способным организовать эффективное взаимодействие с коллегами для реализации комплексных проектов. Кроме этого, необходимо иметь знания в смежных дисциплинах, быть мобильным, оперативно ориентироваться в информационных потоках, обладать гибким мышлением и компетенциями 4К - креативность, критика, коммуникация и коллаборация. Поэтому важная задача, которую решает сегодня МАИ, - прогнозировать развитие технологий и готовить цифровых инженеров, обладающих комплексными знаниями и навыками, в соответствии с этими прогнозами.

В основе подготовки лежит свобода студента в подборе необходимых знаний и навыков

Университет сегодня не просто образовательное учреждение, в нем сосредоточены исследовательская, экспериментальная и опытная базы. Как изменились подходы к образовательному процессу?

Александр Шемяков: МАИ - это уникальная среда взаимодействия работодателей и студентов, бизнеса и науки. Здесь проводятся научные исследования и создаются инновационные разработки, и студенты, участвуя в этой работе, получают ценный опыт, совершенствуют свои знания и навыки. Практикоориентированность - основа образовательного процесса в МАИ, а дипломные работы студентов базируются на реальных проектах.

Фото: Пресс-служба НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского"
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Необходимый набор компетенций для каждого специалиста уникален, поэтому в МАИ в основе подготовки лежит индивидуализация, которая подразумевает свободу студента в подборе необходимых именно ему знаний и навыков.

С нового учебного года в университете планируется ввести возможность выбора специальных элективов. Помимо этого, реализуются программы дополнительного образования, где, например, можно получить управленческие компетенции: Школа управления, Школа сервиса и др. Отмечу и программы академического обмена в зарубежных вузах-партнерах, стажировки в ведущих компаниях и центрах компетенций МАИ. Также студенты активно принимают участие в хакатонах, проводимых как самим университетом, так и партнерами - лидерами высокотехнологичных отраслей, что помогает не только прокачать необходимые в профессии навыки, но и найти таким образом своего будущего работодателя. Все эти возможности позволяют нашим студентам становиться востребованными специалистами.

МАИ сотрудничает с крупнейшими промышленными корпорациями - что это дает студентам?

Александр Шемяков: Сегодня крайне востребована система целевого обучения в МАИ в интересах крупнейших российских компаний и их дочерних организаций: "ОАК", холдинга "Вертолеты России", "ОДК", Госкорпорации "Роскосмос", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", НИЦ "Институт им. Н. Е. Жуковского" и других. В число наиболее популярных специальностей среди целевых студентов входят "Самолето- и вертолетостроение", "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" и ряд других.

Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС
Какую работу предлагают на лето студентам

Студенты, заключившие на этапе поступления целевые договоры с компаниями, получают гарантию трудоустройства после окончания университета и проходят практику там, где впоследствии будут работать. Помимо этого, они зачастую получают дополнительную стипендию от будущих работодателей и уже с третьего курса могут совмещать работу с учебой под руководством опытных наставников. МАИ взаимодействует с ведущими компаниями - не только авиационной отрасли, но и смежных секторов промышленности - в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это позволяет университету быть активным участником новых проектов, разработок, внедрения новых идей. Среди наших партнеров - предприятия, входящие в состав госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", крупнейшие IT-компании и межотраслевые организации.

Уже с первого курса студенты могут не только получать теоретические знания, но и применять их на практике, что является одной из сильных сторон МАИ. Все студенты имеют возможность проходить практику на ведущих предприятиях и участвовать в реальных проектах. Такой подход позволяет готовить инженеров, которые хорошо разбираются в реальных процессах в индустрии и понимают, какие изменения необходимы в будущем.

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