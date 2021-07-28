Развитие отечественного авиастроения требует подготовки современных кадров с новыми компетенциями: знаниями в области цифровых технологий, владением новыми инструментами проектирования, освоением аддитивных технологий.

Об этом "РГ" рассказал проректор по стратегическому развитию НИУ "Московский авиационный институт" Александр Шемяков.

Александр Олегович, какие специалисты сегодня наиболее востребованы на рынке авиационной техники?

Александр Шемяков: Чтобы быть успешным в индустрии, сегодня недостаточно иметь только высокий уровень базовой профильной подготовки. Востребованы специалисты в области передовых технологий, которые будут определять конкурентоспособность промышленности завтра. Поэтому важно совмещать базовые инженерные знания с принципиально новыми компетенциями и навыками по актуальным технологическим направлениям.

В МАИ наряду с традиционными направлениями подготовки открываются программы, связанные с формированием таких востребованных компетенций. Это касается подготовки в области математического моделирования, проектирования и сертификации конструкций из композиционных материалов, технологий аддитивного производства, электрификации инженерных систем, искусственного интеллекта, виртуальной реальности, роботизации и многих других.

Какие навыки понадобятся создателям авиационной техники в перспективе ближайших 10 лет?

Александр Шемяков: Чтобы быть конкурентоспособными в новых технологических сферах, специалисты должны уметь работать с большими данными, современными суперкомпьютерными и информационными системами, разбираться в новых направлениях технологий. Помимо технических компетенций авиационный инженер будущего должен обладать отличными навыками командной работы и быть способным организовать эффективное взаимодействие с коллегами для реализации комплексных проектов. Кроме этого, необходимо иметь знания в смежных дисциплинах, быть мобильным, оперативно ориентироваться в информационных потоках, обладать гибким мышлением и компетенциями 4К - креативность, критика, коммуникация и коллаборация. Поэтому важная задача, которую решает сегодня МАИ, - прогнозировать развитие технологий и готовить цифровых инженеров, обладающих комплексными знаниями и навыками, в соответствии с этими прогнозами.

В основе подготовки лежит свобода студента в подборе необходимых знаний и навыков

Университет сегодня не просто образовательное учреждение, в нем сосредоточены исследовательская, экспериментальная и опытная базы. Как изменились подходы к образовательному процессу?

Александр Шемяков: МАИ - это уникальная среда взаимодействия работодателей и студентов, бизнеса и науки. Здесь проводятся научные исследования и создаются инновационные разработки, и студенты, участвуя в этой работе, получают ценный опыт, совершенствуют свои знания и навыки. Практикоориентированность - основа образовательного процесса в МАИ, а дипломные работы студентов базируются на реальных проектах.

Необходимый набор компетенций для каждого специалиста уникален, поэтому в МАИ в основе подготовки лежит индивидуализация, которая подразумевает свободу студента в подборе необходимых именно ему знаний и навыков.

С нового учебного года в университете планируется ввести возможность выбора специальных элективов. Помимо этого, реализуются программы дополнительного образования, где, например, можно получить управленческие компетенции: Школа управления, Школа сервиса и др. Отмечу и программы академического обмена в зарубежных вузах-партнерах, стажировки в ведущих компаниях и центрах компетенций МАИ. Также студенты активно принимают участие в хакатонах, проводимых как самим университетом, так и партнерами - лидерами высокотехнологичных отраслей, что помогает не только прокачать необходимые в профессии навыки, но и найти таким образом своего будущего работодателя. Все эти возможности позволяют нашим студентам становиться востребованными специалистами.

МАИ сотрудничает с крупнейшими промышленными корпорациями - что это дает студентам?

Александр Шемяков: Сегодня крайне востребована система целевого обучения в МАИ в интересах крупнейших российских компаний и их дочерних организаций: "ОАК", холдинга "Вертолеты России", "ОДК", Госкорпорации "Роскосмос", Концерна ВКО "Алмаз-Антей", Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", НИЦ "Институт им. Н. Е. Жуковского" и других. В число наиболее популярных специальностей среди целевых студентов входят "Самолето- и вертолетостроение", "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов", "Проектирование авиационных и ракетных двигателей" и ряд других.

Студенты, заключившие на этапе поступления целевые договоры с компаниями, получают гарантию трудоустройства после окончания университета и проходят практику там, где впоследствии будут работать. Помимо этого, они зачастую получают дополнительную стипендию от будущих работодателей и уже с третьего курса могут совмещать работу с учебой под руководством опытных наставников. МАИ взаимодействует с ведущими компаниями - не только авиационной отрасли, но и смежных секторов промышленности - в выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Это позволяет университету быть активным участником новых проектов, разработок, внедрения новых идей. Среди наших партнеров - предприятия, входящие в состав госкорпораций "Ростех" и "Роскосмос", крупнейшие IT-компании и межотраслевые организации.

Уже с первого курса студенты могут не только получать теоретические знания, но и применять их на практике, что является одной из сильных сторон МАИ. Все студенты имеют возможность проходить практику на ведущих предприятиях и участвовать в реальных проектах. Такой подход позволяет готовить инженеров, которые хорошо разбираются в реальных процессах в индустрии и понимают, какие изменения необходимы в будущем.