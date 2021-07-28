Минприроды: Учет упаковки не противоречит требованиям ВТО

Требование об обязательной регистрации упаковки всех товаров, которые производят в России или импортируют из других стран, не противоречит требованиям ВТО. Об этом "РГ" сообщили в Минприроды, комментируя обращение президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.

По мнению главы РСПП, закон об отходах производства и потребления не регулирует оборот товаров, а ограничение продажи товаров, упаковка которых не зарегистрирована в государственной информационной системе, нарушает правила торговли ВТО и ЕАЭС.

В Минприроды заверили, что новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП) в любом случае начнет работать с 1 января 2022 года и сослались на опыт страны-члена ВТО Германии.

Там создан Центральный орган реестра упаковки (ZSVR). Эта организация регистрирует все компании, выпускающие в обращение упакованные товары, ведет реестры и базы данных, заключает соглашения о финансировании с операторами системы РОП, обменивается данными с другими органами, а также разрабатывает стандарты работы отрасли и следит за ее прозрачностью. Все компании обязаны регистрировать свои товары в ZSVR, раз в год сообщать информацию о массе и материале реализованной вместе с товарами упаковки. За нарушения полагаются весьма солидные штрафы - если товар не был зарегистрирован в системе или же это было сделано с ошибками, наказание может составить до 100 тысяч евро. За отказ сообщать сведения об упаковке штраф может составить до 200 тысяч евро, сказали в Минприроды.