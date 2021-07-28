Минстрой разрабатывает меры поддержки индивидуального строительства жилья

Минстрой активно работает над механизмами поддержки индивидуального строительства жилья. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Строительная отрасль демонстрирует устойчивую динамику развития, жилищное строительство наращивает темпы ввода, отметил он. В этом году должно быть построено 85 млн кв. м жилья. По данным Росстата, за первое полугодие было введено 36,5 млн кв. м жилья. Это почти на 30% выше аналогичного периода прошлого года.

"Увеличение объемов ввода жилья связано, прежде всего, с эффективными мерами государственной поддержки строительной отрасли. Сейчас правительством разработаны новые механизмы "инфраструктурного меню", которое позволит обеспечить регионы дополнительными финансовыми возможностями для развития инженерной, городской и социальной инфраструктуры. Первые пилоты уже запущены", - сообщил министр.

Особое внимание уделяется индивидуальному жилищному строительству, поскольку частное жилье крайне востребовано, около половины жилой недвижимости создается в рамках ИЖС. Без развития этого сектора невозможно достичь показателя по строительству 1 млрд кв. м жилья к 2030 году, считает Файзуллин.