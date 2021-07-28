Москалькова получила более 27 тысяч обращений с начала года

В рабочий аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой поступило 27 407 обращений с начала 2021 года.

Формы обращений самые разные - люди пишут по почте, заходят в интернет-приемную, звонят на "горячую линию" и обращаются через социальные сети.

В работе у федерального омбудсмена сейчас находится 2 846 жалоб. Их тематика самая разная, охватывающая все сферы защиты прав и свобод человека. Но по-прежнему лидируют обращения, касающиеся защиты прав человека в уголовном процессе, социального обеспечения, экономических и политических прав.