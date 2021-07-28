Комплексы средств связи для самолетов и вертолетов, представленные на МАКС-2021, обеспечивают высокоскоростную передачу информации, а система обмена данными имеет повышенную крипто- и помехозащищенность.

В частности, немалый интерес, особенно у иностранных специалистов, вызывал комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Это оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь и обмен данными самолета с другими летательными аппаратами различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и передовые сетевые решения. Комплекс глубоко интегрирован с другими радиоэлектронными системами Су-57, что позволяет реализовать дополнительные функции и возможности.

Также впервые открыто показывался комплекс средств связи и обмена данными С-108 из состава многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35. Он обеспечивает помехоустойчивый закрытый обмен данными и голосовой информацией по линиям "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Впервые на салоне МАКС демонстрировалась неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности. Боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения С-13 калибра 122 мм.

Основная задача ракеты - поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях. С-13Б способна насквозь пробить до 6 метров грунта или метр железобетона, засыпанный грунтом толщиной 2-3 метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь с другими летательными аппаратами и землей

По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями - малым и большим - подрыв боевой части.

Ракета С-13 способна пробить до 6 метров грунта или метр железобетона, засыпанный грунтом на 2-3 метра

Впечатлили и бомбовые боеприпасы. Например, унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К. Изделие предназначено для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов. Другой образец - объемно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие в мире образцы аналогичного вооружения в этом калибре. Она поражает сооружения, боевую технику и живую силу противника и обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей.