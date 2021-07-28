Новости

Росстат: Реальные доходы россиян впервые с начала пандемии выросли 22:11
Проведена финальная коррекция орбиты модуля "Наука" перед стыковкой с МКС 21:59
Педро Кастильо вступил в должность президента Перу 21:51
Зеленский назначил нового главу Генштаба ВС Украины 21:51
ВОЗ предостерегла от дополнительных доз вакцин от коронавируса 21:29
Российские поликлиники оформят в едином стиле 21:20
За сутки 112 военнослужащих вылечились от коронавируса 21:19
Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье не покидать отели 20:03
Рябков: Консультации в Женеве показали потенциал для сближения позиций с США 19:49
Минстрой разрабатывает меры поддержки индивидуального строительства жилья 19:39
В Роспотребнадзоре назвали количество вакцинированных россиян 19:25
МИД Венгрии уточнил условия въезда для вакцинированных россиян 19:10
В России зафиксирован рост промышленного производства 19:01
Карасин: РФ и исламские страны сблизились по ряду проблем мироустройства 18:55
Проевропейская партия в Болгарии стала лидером в подкупе избирателей 18:45
РФ и США обсудили перспективы контроля над вооружениями 18:45
Попова: Нет доказательств передачи COVID-19 от животного человеку 18:44
Академик Румянцев: Старшему поколению необходимы специальные условия оказания медицинской помощи 18:42
В "Справедливой России" высказались за сознательную вакцинацию 18:40
МЧС проверит все системы оповещения населения в стране 18:26
Роспотребнадзор рассказал об особенностях "дельта"-штамма коронавируса 18:23
Теннисный Кубок Кремля вернется в Москву в октябре 18:20
Видео лесного пожара в Анталье появилось в Сети 18:00
Названы главные ошибки во время завтрака 17:41
Исследование: После прививки AstraZeneca растет риск образования тромбов 17:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
28.07.2021 21:10
Рубрика: Экономика

Су-57 слушает!

На МАКС-2021 показали уникальные разработки
Текст: Сергей Серов
Российская газета - Спецвыпуск № 170(8521)
Комплексы средств связи для самолетов и вертолетов, представленные на МАКС-2021, обеспечивают высокоскоростную передачу информации, а система обмена данными имеет повышенную крипто- и помехозащищенность.
Фото: Константин Завражин / РГ Фото: Константин Завражин / РГ
Фото: Константин Завражин / РГ

В частности, немалый интерес, особенно у иностранных специалистов, вызывал комплекс средств связи С-111 из состава многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Это оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь и обмен данными самолета с другими летательными аппаратами различного назначения, а также с наземными, воздушными и надводными пунктами управления. В аппаратуре применяется новейшая технология высокоскоростной передачи информации и передовые сетевые решения. Комплекс глубоко интегрирован с другими радиоэлектронными системами Су-57, что позволяет реализовать дополнительные функции и возможности.

Фото: Константин Завражин
"Ростех" представил на авиасалоне МАКС-2021 50 новинок

Также впервые открыто показывался комплекс средств связи и обмена данными С-108 из состава многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35. Он обеспечивает помехоустойчивый закрытый обмен данными и голосовой информацией по линиям "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Впервые на салоне МАКС демонстрировалась неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности. Боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения С-13 калибра 122 мм.

Основная задача ракеты - поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях. С-13Б способна насквозь пробить до 6 метров грунта или метр железобетона, засыпанный грунтом толщиной 2-3 метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Оборудование обеспечивает телефонную радиосвязь с другими летательными аппаратами и землей

По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями - малым и большим - подрыв боевой части.

Ракета С-13 способна пробить до 6 метров грунта или метр железобетона, засыпанный грунтом на 2-3 метра

Впечатлили и бомбовые боеприпасы. Например, унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К. Изделие предназначено для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов. Другой образец - объемно-детонирующая авиационная бомба ОДАБ-500 ПМВ, которая превосходит все существующие в мире образцы аналогичного вооружения в этом калибре. Она поражает сооружения, боевую технику и живую силу противника и обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей.

Экономика Бизнес Инновации Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье не покидать отели
Путин назвал недопустимым наличие в России школ в аварийном состоянии
В Роспотребнадзоре назвали количество вакцинированных россиян
Песков: Россия и США вряд ли партнеры, сейчас они оппоненты
В Кремле отвергли обвинения Байдена во вмешательстве в выборы в США
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков