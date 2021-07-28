На уход за лесами выделят втрое больше денег

Выделять деньги регионам на уход за лесами, их охрану, восстановление и тушение пожаров правительство теперь будет исходя из реальных дел и планов, которые реализуют местные власти. Проект новой методики расчета субвенций подготовлен Рослесхозом и внесен в правительство, сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас регионам выделяют средства исходя из площади лесного фонда. В основе новой методики лежит нормативный подход: сколько денег надо, чтобы высадить новый лес, заплатить лесничим, обеспечить их техникой, топливом. Средства будут выделять не на гектары леса, а на конкретные работы.

В этом году субвенции регионам составят 32 млрд рублей. В перспективе эта цифра вырастет до 93 млрд рублей, считает глава минприроды Александр Козлов. Эту сумму он назвал "идеальной картинкой" и признал, что к ней надо идти постепенно.

Расчеты Рослесхоза показывают, что при новой методике распределения средств финансирование лесных дел для части регионов увеличится, а для части - сократится. Это позволит выровнять диспропорцию и направить деньги туда, где они на самом деле нужны.

"Новая методика выделения денег позволит обеспечить реальные потребности по количеству лесопатрульной и лесохозяйственной техники, привлечению авиации, увеличить численный состав лесных служб", - считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Финансовые потребности региональных лесхозов в последние годы недооценивали в десять раз, считает директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев. Из-за этого многое делалось формально.

"Для закупленной в рамках нацпроекта "Экология" техники не было ни топлива ни водителей, - объясняет Щеголев. - Проводили лесопосадки, но денег на уход за ними не оставалось, из-за этого многие саженцы погибали. Нормативное финансирование позволит предусмотреть и обеспечить все потребности, а также увеличить штат тех, кто следит за лесами".