Наталия Мещанинова работает над сериалом "Алиса" с Анной Михалковой

Наталия Мещанинова - автор сериала "Шторм" (премии New York Festivals TV and Film Awards в категории Streaming Drama, "Ника", "Золотой орел", АПКиТ) и фильма "Аритмия" (премии "Ника", "Золотой орел", Кинотавра и фестиваля в Карловых Варах), а также - других проектов, начала работать над новым многосерийным фильмом "Алиса". В нем она - и автор сценария, и режиссер. Сериал, главные роли в котором исполнят Анна Михалкова, Лиза Ищенко, Михаил Трухин, Степан Девонин и Таисия Вилкова, выйдет в линейке оригинальных проектов онлайн-платформы Start.

Главной героине - Алисе (Лиза Ищенко) пятнадцать лет. Учителя устали вызывать в школу ее маму (Анна Михалкова), а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Чтобы успеть пожить по-настоящему, глупо тратить время на школу, решает Алиса. Лучше резко повзрослеть, заработать "легкие" деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии Алисы разобьются о реальность, а мамина стратегия - делать вид, что все хорошо - неминуемо приведет к катастрофе.

"Каждый человек хочет распоряжаться своей судьбой самостоятельно. У каждого есть право на жизнь и право на смерть. Главной героине необходимо что-то сделать, чтобы не быть обреченной, потому что ничего нет хуже обреченности для того, чтобы личность завяла, погибла. Еще это история про правду: только она исцеляет, - и про то, как много вреда можно нанести враньем", - рассказывает Наталия Мещанинова.

Роль мамы Алисы Мещанинова предложила Анне Михалковой еще на стадии написания сценария. "Во время обсуждения потенциального кастинга мы подумали, что, наверное, никто сейчас в России лучше не сыграет такую маму, как может сыграть Аня, - вспоминает автор сценария и режиссер. - Когда были написаны первые четыре серии, я позвонила ей, предложив их почитать: если роль понравится, если она почувствует героиню, то я приглашаю ее без проб. Мне совершенно не нужно пробовать Михалкову, потому что я знаю очень хорошо, как она может сыграть. Аня прочитала четыре серии и сказала, что готова пойти с нами в это путешествие, даже не зная, чем история закончится - финальные серии тогда еще не были написаны".