Названы главные ошибки во время завтрака

Недобор белков и превышение нормы углеводов являются одними из основных ошибок во время завтрака. Об этом у себя в Instagram написала известный московский диетолог Марина Макиша.

После пробуждения в организме активизируются катаболические процессы, поэтому крайне важно "выдать" организму белок в нужном количестве, считает Марина Макиша. Если вы завтракаете кашей на воде и бутербродом с маслом или ореховой пастой, то из такого приема пищи вы получите в основном углеводы и жиры. Оптимально дополнить такой завтрак яйцом, молочными продуктами или рыбой.

Неплохим вариантом является сочетание каши и бутерброда с сыром. В идеале порция каши должна весить 150 граммов, а сыра - 70. Масло и орехи с таким завтраком лучше не сочетать, поскольку есть риск перебора по жирам, отмечает эксперт.