Названы опасные Android-приложения, которые нужно удалить со смартфона

В Google Play обнаружены вредоносные приложения, которые содержат вирус под названием Joker. Он предназначен для слежки, кражи данных, отслеживания SMS-сообщений, сбора данных о контактах, а также оформления дорогостоящих платных подписок.
Как сообщает ZDNet со ссылкой на данные компании Zscaler, всего в Google Play было обнаружено 11 опасных приложений, которые были загружены несколько десятков тысяч раз. Из каталога они уже удалены, однако могли остаться на множестве смартфонов. Вот их список:
- Free Affluent Message
- PDF Photo Scanner
- Delux Keyboard
- Comply QR Scanner
- PDF Converter Scanner
- Font Style Keyboard
- Translate Free
- Saying Message
- Private Message
- Read Scanner
- Print Scanner
В Zscaler подчеркивают, что создатели вирусоносных приложений постоянно совершенствуют навыки обхода защиты Google Play, поэтому новые вирусы будут появляться там и в дальнейшем.