Названы опасные Android-приложения, которые нужно удалить со смартфона

В Google Play обнаружены вредоносные приложения, которые содержат вирус под названием Joker. Он предназначен для слежки, кражи данных, отслеживания SMS-сообщений, сбора данных о контактах, а также оформления дорогостоящих платных подписок.

Как сообщает ZDNet со ссылкой на данные компании Zscaler, всего в Google Play было обнаружено 11 опасных приложений, которые были загружены несколько десятков тысяч раз. Из каталога они уже удалены, однако могли остаться на множестве смартфонов. Вот их список:

- Free Affluent Message

- PDF Photo Scanner

- Delux Keyboard

- Comply QR Scanner

- PDF Converter Scanner

- Font Style Keyboard

- Translate Free

- Saying Message

- Private Message

- Read Scanner

- Print Scanner

В Zscaler подчеркивают, что создатели вирусоносных приложений постоянно совершенствуют навыки обхода защиты Google Play, поэтому новые вирусы будут появляться там и в дальнейшем.