У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названы опасные Android-приложения, которые нужно удалить со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
28.07.2021,  
17:22
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Google Play обнаружены вредоносные приложения, которые содержат вирус под названием Joker. Он предназначен для слежки, кражи данных, отслеживания SMS-сообщений, сбора данных о контактах, а также оформления дорогостоящих платных подписок.

Берите смело. В Россию пришел смартфон Nokia дешевле 10 тысяч рублей

Как сообщает ZDNet со ссылкой на данные компании Zscaler, всего в Google Play было обнаружено 11 опасных приложений, которые были загружены несколько десятков тысяч раз. Из каталога они уже удалены, однако могли остаться на множестве смартфонов. Вот их список:

- Free Affluent Message

- PDF Photo Scanner

- Delux Keyboard

- Comply QR Scanner

- PDF Converter Scanner

- Font Style Keyboard

- Translate Free

- Saying Message

- Private Message

- Read Scanner

- Print Scanner

В Zscaler подчеркивают, что создатели вирусоносных приложений постоянно совершенствуют навыки обхода защиты Google Play, поэтому новые вирусы будут появляться там и в дальнейшем.

смартфоны
Фото: The Witcher/Twitter
Авторы "Ведьмака" поздравили Виталину Бацарашкину с победой в Олимпиаде 11:46
Назван самый популярный в России смартфон. И это не Samsung 22.07.2021
Мощно, дорого. Сколько стоят новейшие смартфоны Samsung 22.07.2021
безопасность
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Facebook намерена перенести пользователей в виртуальную реальность 11:27
В России проверили устойчивость Рунета при отключении от глобальной Сети 21.07.2021
Почему в WhatsApp нет запрета на скриншоты? 21.07.2021
приложения
Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
В TikTok усовершенствовали прямые эфиры 27.07.2021
Названы девять приложений, которые нужно удалить со смартфона 05.07.2021
Россиянам назвали опасные приложения-будильники 23.06.2021